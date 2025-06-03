Чемпионке мира из Казахстана не выплатили премию — суд встал на ее сторону

Поводом для разбирательства стал отказ Министерства туризма и спорта РК выплатить денежное поощрение за призовые места, занятые спортсменкой на чемпионате мира по гиревому спорту 2021 года, прошедшем в октябре в городе Будапешт (Венгрия), где она завоевала первое и третье места в двух дисциплинах.

Истец также является чемпионкой и призёром чемпионатов мира по гиревому спорту 2023 и 2024 годов, прошедших соответственно в городах Хива (Узбекистан) и Чолпон-Ата (Кыргызстан).

В ноябре 2024 года истец обратилась в министерство с заявлением о выплате денежных поощрений за вышеуказанные занятые призовые места на чемпионатах мира.

Министерством в части выплаты денежных поощрений за занятые места на чемпионатах мира 2023 и 2024 годов принят благоприятный акт о направлении документов для осуществления выплат.

При этом истцу в выплате за призовые места на чемпионатах мира 2021 года было отказано по причине пропуска срока исковой давности.

Суд первой инстанции удовлетворяя иск, пришел к выводу, что ответчик необоснованно применил срок исковой давности.

— Из положений пункта 4 Правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 1345 следует, что выплата денежного поощрения может осуществляться призеру международного спортивного соревнования, коим является истец, как следствие, она имеет право на получение денежного вознаграждения за полученные призовые места в международных спортивных соревнованиях, — сообщает суд.

Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции.

Судебные акты не вступили в законную силу.