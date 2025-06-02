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    13:53, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Новыми чемпионами Казахстана по шахматам стали Елназ Калиахмет и Казыбек Ногербек

    14-летняя Елназ Калиахмет завоевала титул чемпионки страны, став самой молодой чемпионкой Казахстана по шахматам. Среди мужчин золото впервые выиграл 21-летний гроссмейстер Казыбек Ногербек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

    Новыми чемпионами Казахстана по шахматам стали Елназ Калиахмет и Казыбек Ногербек
    Фото: Казахстанская федерация шахмат

    Женский турнир:

    Весь турнир Елназ уверенно удерживала лидерство. В последнем туре она сразилась с экс-чемпионкой Аминой Кайрбековой и закрепила успех. Елназ набрала 10 очков из 13, заработала +87,6 к рейтингу и оставила конкурентов позади.

    Серебро взяла 15-летняя Зарина Нургалиева. Бронза — у Меруерт Камалиденовой, чемпионки 2021 и 2022 годов.

    Итоговое положение (Women):

    1. WFM Елназ Калиахмет (2258, Алматинская обл.) — 10 очков

    2. WFM Зарина Нургалиева (2235, Атырауская обл.) — 9½

    3. IM Меруерт Камалиденова (2345, Астана) — 8½

    4. WGM Ксения Балабаева (2311, Алматы) — 8

    5. WGM Алуа Нурман (2338, Алматы) — 7½

    6. WGM Лия Курмангалиева (2246, Алматы) — 7½

    7. WIM Асель Серикбай (2223, Кызылординская обл.) — 7

    8. Жанбота Камарова (1954, Акмолинская обл.) — 7

    9. WIM Амина Кайрбекова (2344, Астана) — 7

    10. WFM Кристина Попандопуло (2061, Карагандинская обл.) — 6½

    11. WIM Аяулым Калдарова (2115, Шымкент) — 4½

    12. WFM Мария Холявко (2130, Алматы) — 3½

    13. Асия Асылхан (1939, Туркестанская обл.) — 2½

    14. WFM Жания Науанова (2031, Павлодарская обл.) — 2

    Мужской турнир:

    Последний тур закончился драматично. Казыбек Ногербек и Денис Махнёв набрали по 9 очков. Сильнейшего выявили через серию рапид- и блиц-матчей. Решающий армагеддон принес победу Казыбеку. Он стал чемпионом Казахстана впервые.

    Третье место — у Алдияра Ансата, четвертое — у Жандоса Агманова.

    Итоговое положение (Open):

    1–2. GM Казыбек Ногербек (2538, Астана) — 9

    1–2. GM Денис Махнёв (2526, Павлодарская обл.) — 9

    3. IM Алдияр Ансат (2489, ВКО) — 8

    4. IM Жандос Агманов (2480, Астана) — 8

    5. IM Даниял Сапенов (2415, Карагандинская обл.) — 7½

    6. GM Алишер Сулейменов (2515, Павлодарская обл.) — 7

    7. GM Рамазан Жалмаханов (2456, Алматы) — 7

    8. IM Абильмансур Абдильхаир (2401, Шымкент) — 6

    9. FM Ергали Сулеймен (2302, Астана) — 6

    10. IM Сатбек Ахмединов (2392, Астана) — 6

    11. FM Алдияр Жауынбай (2265, Астана) — 5½

    12. IM Аян Ахметов (2410, Астана) — 5

    13. IM Алибек Игамбергенов (2315, ЗКО) — 4

    14. FM Ерлан Тлеуханов (2169, Алматы) — 3½

    Все партии турнира можно пересмотреть на YouTube-канале Федерации шахмат Казахстана.

    Ранее были названы лучшие шахматисты Казахстана.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Шахматы
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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