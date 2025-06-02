Новыми чемпионами Казахстана по шахматам стали Елназ Калиахмет и Казыбек Ногербек

Женский турнир:

Весь турнир Елназ уверенно удерживала лидерство. В последнем туре она сразилась с экс-чемпионкой Аминой Кайрбековой и закрепила успех. Елназ набрала 10 очков из 13, заработала +87,6 к рейтингу и оставила конкурентов позади.

Серебро взяла 15-летняя Зарина Нургалиева. Бронза — у Меруерт Камалиденовой, чемпионки 2021 и 2022 годов.

Итоговое положение (Women):

1. WFM Елназ Калиахмет (2258, Алматинская обл.) — 10 очков

2. WFM Зарина Нургалиева (2235, Атырауская обл.) — 9½

3. IM Меруерт Камалиденова (2345, Астана) — 8½

4. WGM Ксения Балабаева (2311, Алматы) — 8

5. WGM Алуа Нурман (2338, Алматы) — 7½

6. WGM Лия Курмангалиева (2246, Алматы) — 7½

7. WIM Асель Серикбай (2223, Кызылординская обл.) — 7

8. Жанбота Камарова (1954, Акмолинская обл.) — 7

9. WIM Амина Кайрбекова (2344, Астана) — 7

10. WFM Кристина Попандопуло (2061, Карагандинская обл.) — 6½

11. WIM Аяулым Калдарова (2115, Шымкент) — 4½

12. WFM Мария Холявко (2130, Алматы) — 3½

13. Асия Асылхан (1939, Туркестанская обл.) — 2½

14. WFM Жания Науанова (2031, Павлодарская обл.) — 2

Мужской турнир:

Последний тур закончился драматично. Казыбек Ногербек и Денис Махнёв набрали по 9 очков. Сильнейшего выявили через серию рапид- и блиц-матчей. Решающий армагеддон принес победу Казыбеку. Он стал чемпионом Казахстана впервые.

Третье место — у Алдияра Ансата, четвертое — у Жандоса Агманова.

Итоговое положение (Open):

1–2. GM Казыбек Ногербек (2538, Астана) — 9

1–2. GM Денис Махнёв (2526, Павлодарская обл.) — 9

3. IM Алдияр Ансат (2489, ВКО) — 8

4. IM Жандос Агманов (2480, Астана) — 8

5. IM Даниял Сапенов (2415, Карагандинская обл.) — 7½

6. GM Алишер Сулейменов (2515, Павлодарская обл.) — 7

7. GM Рамазан Жалмаханов (2456, Алматы) — 7

8. IM Абильмансур Абдильхаир (2401, Шымкент) — 6

9. FM Ергали Сулеймен (2302, Астана) — 6

10. IM Сатбек Ахмединов (2392, Астана) — 6

11. FM Алдияр Жауынбай (2265, Астана) — 5½

12. IM Аян Ахметов (2410, Астана) — 5

13. IM Алибек Игамбергенов (2315, ЗКО) — 4

14. FM Ерлан Тлеуханов (2169, Алматы) — 3½

Все партии турнира можно пересмотреть на YouTube-канале Федерации шахмат Казахстана.

Ранее были названы лучшие шахматисты Казахстана.