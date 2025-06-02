Гонщик «Астаны» стал победителем горной классификации «Джиро д’Италия»

29-летний гонщик из Италии, представляющий казахстанскую команду, Лоренцо Фортунато одержал победу в зачете лучшего горного гонщика и на подиуме надел синюю майку. Его 27-летний товарищ по команде Кристиан Скарони занял второе место в горной классификации.

В комментарии для пресс-службы велокоманды Фортунато отметил, что посвящает эту синюю майку и победу в горной классификации своей семье и команде — за поддержку и веру на протяжении всей гонки.

— После того, как я надел майку после третьего этапа, появилась мысль — почему бы не побороться за горный зачет. Конечно, тут нужна была огромная поддержка всего коллектива, каждый день нужно было выкладываться на 100%, потому что на Гранд-турах все может поменяться всего за один день. Каждый день и я, и все ребята работали, помогали, прилагали максимум усилий, и в итоге все получилось — сегодня я в синей майке на подиуме в Риме! Что может быть прекраснее? — рассказал Лоренцо Фортунато, который также завоевал приз самого активного гонщика супермногодневки.

Ранее XDS Astana Team запомнилась блестящей двойной победой на 16-м этапе итальянского Гранд-тура: тогда Кристиан Скарони стал первым, а Лоренцо Фортунато — вторым.

Помимо этих результатов на счету гонщиков столичной велокоманды еще два призовых места и девять попаданий в Топ-10 на различных этапах.