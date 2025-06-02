В Астане завершились международные соревнования по конному спорту

В соревнованиях приняли участие около 60 лучших спортсменов из Армении, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. В числе участников ЭКМ и МТ сильнейшие спортсмены Евразийской лиги, как победители предыдущих этапов, так и перспективные дебютанты.

Особое значение придаёт мероприятию тот факт, что этап Кубка Мира Евразийской Лиги по конкуру впервые за последние 10 лет прошёл в Астане. Кроме того, впервые в истории столицы был организован международный турнир по выездке, что стало новым этапом в развитии дисциплины в Казахстане.

Фото: Федерация конного спорта РК

— Для Казахстана конный спорт — это не просто вид соревнований, а часть национального наследия и важный шаг к его выводу на мировую арену. Наша цель — укрепить позиции Казахстана на международных турнирах, создать условия для развития молодых талантов, привлечь новое поколение спортсменов и широко популяризировать такие дисциплины, как троеборье, конкур, выездка и другие, — отметил президент Федерации конного спорта РК Рустам Баялиев. — Следует отметить, что подобные соревнования способствуют развитию инфраструктуры, росту спортивного туризма, привлечению молодежи к спорту и, главное, формированию сильной и конкурентоспособной школы конного спорта в стране.

Малый Командный Кубок Maxima Masters Eurasia, конкур 130 см (2 гита):

1 место — Казахстан

2 место — Узбекистан

3 место — Кыргызстан

Этап Кубка Мира Евразийской Лиги, конкур 160 см — Гран-при

1 место — Камиль Сабитов (Кыргызстан)

2 место — Ринат Галимов (Кыргызстан)

3 место — Хуршидбек Алимджанов (Узбекистан)

Фото: Федерация конного спорта РК

Финальный день завершился официальной церемонией закрытия, на которой присутствовал министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов. В своём выступлении он отметил значимость подобных международных турниров для развития отечественного конного спорта и поблагодарил всех участников и организаторов.

Международные судьи отметили высокую подготовку соревнований и участников. На протяжении трёх дней захватывающих соревнований особенно стоит отметить выступления спортсменов из разных стран: Хуршидбека Алимджанова, Бекзода Курбанова, Алины Шевцовой, Алены Деревянко (Узбекистан), Камиля Сабитова, Рината Галимова, Екатерины Каркавцевой (Кыргызстан), Ксении Хайрулиной (Россия), ВигенаКонстандяна (Армения), Георгия Тохнадзе (Грузия), а также Олега Соколенко, Нурилы Турисбековой, Дайаны Онаевой, Бекжана Байжанулы, Раисы Соколенко (Казахстан).

Призовой фонд соревнований составил 24 000 USD. Соревнования такого уровня позволяют казахстанским спортсменам повысить своё мастерство и побороться за квалификационные путёвки на международные турниры.