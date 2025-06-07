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    12:20, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    Нариман Курбанов стал чемпионом Азии по спортивной гимнастике

    Серебряный призер Олимпиады-2024 Нариман Курбанов завоевал золотую медаль чемпионата Азии по спортивной гимнастике в Чечхоне (Южная Корея), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Нариман Курбанов
    Фото: НОК

    Спортсмен стал лучшим в упражнениях на коне.

    В финале Курбанов получил от судей 14.933 балла. Второе место занял Вун Хур (Южная Корея) - 14.633. Третье место занял Дан Нгок Тхен (Вьетнам) - 14.233.

    Ильяс Азизов финишировал пятым, набрав 13933 балла.

    Ранее стало известно, что гимнаст Милад Карими завоевал серебряную медаль чемпионата Азии.

    Теги:
    Спорт Гимнастика Южная Корея Спортивная гимнастика
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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