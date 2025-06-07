12:20, 07 Июнь 2025 | GMT +5
Нариман Курбанов стал чемпионом Азии по спортивной гимнастике
Серебряный призер Олимпиады-2024 Нариман Курбанов завоевал золотую медаль чемпионата Азии по спортивной гимнастике в Чечхоне (Южная Корея), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Спортсмен стал лучшим в упражнениях на коне.
В финале Курбанов получил от судей 14.933 балла. Второе место занял Вун Хур (Южная Корея) - 14.633. Третье место занял Дан Нгок Тхен (Вьетнам) - 14.233.
Ильяс Азизов финишировал пятым, набрав 13933 балла.
Ранее стало известно, что гимнаст Милад Карими завоевал серебряную медаль чемпионата Азии.