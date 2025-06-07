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    11:52, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    Гимнаст Милад Карими завоевал серебряную медаль чемпионата Азии

    В Чечхоне (Южная Корея) начался финальный раунд чемпионата Азии по спортивной гимнастике, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Гимнаст Милад Карими завоевал серебряную медаль чемпионата Азии
    Фото: НОК

    В рамках соревнований состоялся финал в вольных упражнениях. Казахстанец Милад Карими за свое выступление получил от судей 14.400 балла. Этот результат принес ему второе место.

    Первым стал Карлос Юло (Филиппины) - 14.600. Замкнул тройку лучших Мун Гын Ён (Южная Корея) - 14.033.

    Также в этом финале выступил Дмитрий Патанин, который финишировал в шаге от медали (13.833).

    Ранее казахстанские юниоры завоевали «бронзу» ЧА по спортивной гимнастике.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Гимнастика Южная Корея Милад Карими
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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