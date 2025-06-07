11:52, 07 Июнь 2025 | GMT +5
Гимнаст Милад Карими завоевал серебряную медаль чемпионата Азии
В Чечхоне (Южная Корея) начался финальный раунд чемпионата Азии по спортивной гимнастике, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
В рамках соревнований состоялся финал в вольных упражнениях. Казахстанец Милад Карими за свое выступление получил от судей 14.400 балла. Этот результат принес ему второе место.
Первым стал Карлос Юло (Филиппины) - 14.600. Замкнул тройку лучших Мун Гын Ён (Южная Корея) - 14.033.
Также в этом финале выступил Дмитрий Патанин, который финишировал в шаге от медали (13.833).
Ранее казахстанские юниоры завоевали «бронзу» ЧА по спортивной гимнастике.