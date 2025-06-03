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    13:15, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Минздраву РК расширили функции

    Правительство РК от 25 апреля 2025 года внесло изменения в положение о Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Министерство здравоохранения РК ҚР Денсаулық сақтау министрлігі
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    В постановлении уточняется, что Министерство здравоохранения РК является государственным органом, осуществляющим руководство в сферах:

    • охраны здоровья граждан;
    • медицинской и фармацевтической науки, образования и промышленности;
    • обращения лекарственных средств, медицинских изделий и контроля за их обращением;
    • контроля за качеством оказания медицинских услуг (помощи);
    • санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контроля и надзора за соблюдением требований, установленных техническими регламентами и нормативными документами;
    • безопасности пищевой продукции на стадии ее реализации;
    • биологической безопасности.

    В документе указаны следующие функции ведомства: разработка и утверждение правил планирования и выделения бюджетных средств фонду социального медицинского страхования, форм и сроков представления отчетности по средствам на оказание медицинской помощи по согласованию с уполномоченными органами по бюджетному планированию и по исполнению бюджета.

    Также правила, дополненные новыми функциями Минздрава:

    • осуществление противодействия теневой экономике в области здравоохранения;
    • определение перечня должностей и организаций, которым предоставлено право отпускать гражданам лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров и уполномоченным органом в области ветеринарии;
    • обеспечение общества и государства объективной информацией о состоянии системы здравоохранения путем размещения официальной статистической и иной информации в открытом доступе, определяемой согласно единому перечню открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале открытых данных;
    • определение порядка прохождения поддерживающего лечения лиц, подвергавшихся принудительному лечению в связи с употреблением психоактивных веществ, после выписки из организации, оказывающей медицинскую помощь в области психического здоровья, кроме выписанных по постановлению суда как излечившихся досрочно;
    • определение порядка стоимости исследований, консалтинговых услуг по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
    • определение порядка стоимости государственного задания по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
    • разработка и утверждение порядка планирования расходов из бюджета в фонд социального медицинского страхования путем выделения трансфертов юридическим лицам, составления отчетности об использовании бюджетных средств, форм и сроков ее представления, а также требований к представляемой информации о ходе и результатах использования бюджетных средств по согласованию с центральными уполномоченными органами по бюджетному планированию и по исполнению бюджета;
    • определение порядка составления отчетности об использовании целевого взноса, форм и сроков ее представления, а также требований к представляемой информации о ходе и результатах использования целевого взноса по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

    Постановление вводится в действие со дня его подписания.

    Ранее мы писали, что Минздрав пересматривает ценообразование на лекарства в Казахстане. 

    Теги:
    Здравоохранение Правительство РК Минздрав РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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