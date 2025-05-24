РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:14, 23 Май 2025 | GMT +5

    Минздрав пересматривает ценообразование на лекарства в Казахстане

    Главная цель Министерства здравоохранения — снижение цен на препараты, повышение их доступности и уменьшение финансовой нагрузки на пациентов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    лекарства
    Фото: freepik.com

    Как сообщили в Министерстве, новый механизм регулирования предельных цен распространяется на лекарства в бесплатном перечне от государства — в рамках ГОБМП и ОСМС, также на препараты, которые реализуются через оптово-розничную торговую сеть.

    В бесплатном перечне лекарств, предназначенных для амбулаторного и стационарного лечения, предусмотрено снижение цен до 19%, в розничном аптечном сегменте — до 30%.

    Обновлённый перечень включает:
    — 3475 наименований лекарств и 2917 медицинских изделий (в рамках ГОБМП и ОСМС)
    — 5936 препаратов — для оптовой и розничной реализации

    Средние показатели снижения цен составляют:
    — 2222 наименования лекарств — до 18%
    — 1847 видов медизделий — до 14%
    — 5492 наименования лекарств в аптеках — до 30%

    При этом предельная цена на торговое наименование лекарственного средства не превышает предельную цену для оптовой реализации, утвержденную для данного препарата. Расчет предельных цен осуществлялся с учетом формы выпуска, дозировки, концентрации, объема и фасовки, а также за единицу измерения.

    Цены для лекарственных средств, предназначенных для оптовой и розничной реализации, формировались с учетом средних значений предельных цен производителей в десяти референтных странах: Азербайджан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Кыргызстан, Польша, Россия, Словения, Турция и Узбекистан. Использовались данные международной базы Navlin Price& Access Data.

    Механизм будет включать постоянный мониторинг цен и проверку их соответствия реальной ситуации на рынке. Это означает, что цены не будут расти без причины, а любые попытки спекуляций или необоснованного повышения цен будут быстро выявляться и устраняться.

    Ранее мы писали, кто может получить бесплатные лекарства в Казахстане. 

    Теги:
    Лекарства Цены и тарифы Минздрав РК
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
    Сейчас читают