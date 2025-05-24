Минздрав пересматривает ценообразование на лекарства в Казахстане

Как сообщили в Министерстве, новый механизм регулирования предельных цен распространяется на лекарства в бесплатном перечне от государства — в рамках ГОБМП и ОСМС, также на препараты, которые реализуются через оптово-розничную торговую сеть.

В бесплатном перечне лекарств, предназначенных для амбулаторного и стационарного лечения, предусмотрено снижение цен до 19%, в розничном аптечном сегменте — до 30%.

Обновлённый перечень включает:

— 3475 наименований лекарств и 2917 медицинских изделий (в рамках ГОБМП и ОСМС)

— 5936 препаратов — для оптовой и розничной реализации

Средние показатели снижения цен составляют:

— 2222 наименования лекарств — до 18%

— 1847 видов медизделий — до 14%

— 5492 наименования лекарств в аптеках — до 30%

При этом предельная цена на торговое наименование лекарственного средства не превышает предельную цену для оптовой реализации, утвержденную для данного препарата. Расчет предельных цен осуществлялся с учетом формы выпуска, дозировки, концентрации, объема и фасовки, а также за единицу измерения.

Цены для лекарственных средств, предназначенных для оптовой и розничной реализации, формировались с учетом средних значений предельных цен производителей в десяти референтных странах: Азербайджан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Кыргызстан, Польша, Россия, Словения, Турция и Узбекистан. Использовались данные международной базы Navlin Price& Access Data.

Механизм будет включать постоянный мониторинг цен и проверку их соответствия реальной ситуации на рынке. Это означает, что цены не будут расти без причины, а любые попытки спекуляций или необоснованного повышения цен будут быстро выявляться и устраняться.

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