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    18:03, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Пятеро детей погибли при пожаре в Западно-Казахстанской области

    В селе Жымпиты Сырымского района Западно-Казахстанской области в частном жилом доме произошел пожар, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik.com

    Пожар был локализован сегодня, 4 июня в 15:25 и полностью ликвидирован в 15:56.

    – Огнеборцы прибыли на место происшествия через 5 минут после поступления вызова. По прибытии в доме горели личные вещи и мебель открытым пламенем на площади 30 квадратных метров, – сообщили в ДЧС области.

    Спасатели обнаружили пятерых детей в возрасте 2, 3, 4, 5, 6 лет бессознательном состоянии.

    Все они были доставлены в больницу с признаками отравления, однако, несмотря на усилия врачей, скончались, не приходя в сознание.

    На месте работают силы и средства ДЧС ЗКО.

    К месту трагедии выехали руководство ДЧС, исследовательская испытательная пожарная лаборатория, отдел дознания и психолог департамента по ЧС.

    Причины пожара устанавливаются. По факту проводится расследование.

    Напомним, ранее в жилом комплексе «Семь бочек» в Астане произошел пожар. Около 100 человек эвакуированы при пожаре.

    Теги:
    Пожар Дети Западно-Казахстанская область
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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