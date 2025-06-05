Пятеро детей погибли при пожаре в Западно-Казахстанской области

Пожар был локализован сегодня, 4 июня в 15:25 и полностью ликвидирован в 15:56.

– Огнеборцы прибыли на место происшествия через 5 минут после поступления вызова. По прибытии в доме горели личные вещи и мебель открытым пламенем на площади 30 квадратных метров, – сообщили в ДЧС области.

Спасатели обнаружили пятерых детей в возрасте 2, 3, 4, 5, 6 лет бессознательном состоянии.

Все они были доставлены в больницу с признаками отравления, однако, несмотря на усилия врачей, скончались, не приходя в сознание.

На месте работают силы и средства ДЧС ЗКО.

К месту трагедии выехали руководство ДЧС, исследовательская испытательная пожарная лаборатория, отдел дознания и психолог департамента по ЧС.

Причины пожара устанавливаются. По факту проводится расследование.

Напомним, ранее в жилом комплексе «Семь бочек» в Астане произошел пожар. Около 100 человек эвакуированы при пожаре.