Пятеро детей погибли при пожаре в Западно-Казахстанской области
В селе Жымпиты Сырымского района Западно-Казахстанской области в частном жилом доме произошел пожар, передает корреспондент агентства Kazinform.
Пожар был локализован сегодня, 4 июня в 15:25 и полностью ликвидирован в 15:56.
– Огнеборцы прибыли на место происшествия через 5 минут после поступления вызова. По прибытии в доме горели личные вещи и мебель открытым пламенем на площади 30 квадратных метров, – сообщили в ДЧС области.
Спасатели обнаружили пятерых детей в возрасте 2, 3, 4, 5, 6 лет бессознательном состоянии.
Все они были доставлены в больницу с признаками отравления, однако, несмотря на усилия врачей, скончались, не приходя в сознание.
На месте работают силы и средства ДЧС ЗКО.
К месту трагедии выехали руководство ДЧС, исследовательская испытательная пожарная лаборатория, отдел дознания и психолог департамента по ЧС.
Причины пожара устанавливаются. По факту проводится расследование.
Напомним, ранее в жилом комплексе «Семь бочек» в Астане произошел пожар. Около 100 человек эвакуированы при пожаре.