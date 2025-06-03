В Астане задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП

— По факту нарушения правил дорожного движения с участием маршрутного автобуса, повлекшего тяжкий вред здоровью пассажиров, возбуждено уголовное дело. Водитель водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны. Проводится проверка, — сообщили в департаменте полиции.

По информации, задержанный имеет более 15 лет опыта работы в сфере пассажирских перевозок. В день аварии он прошел обязательный предрейсовый медосмотр и был допущен к выходу на маршрут. Также уточняется, что в рейс он вышел после выходного дня.

Напомним, 2 июня в Астане автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло.

В результате ДТП 15 пострадавших доставили в больницы города. Трое человек госпитализировали, в том числе девчочку 2017 года рождения, которой пришлось ампутировать нижние конечности.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.