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    17:02, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    В Астане задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП

    Водителя автобуса, с участием которого 2 июня произошло дорожно-транспортное происшествие на проспекте Республики, задержали в Астане, передает агентство Kazinform.

    арест
    Фото: polisia.kz

    — По факту нарушения правил дорожного движения с участием маршрутного автобуса, повлекшего тяжкий вред здоровью пассажиров, возбуждено уголовное дело. Водитель водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны. Проводится проверка, — сообщили в департаменте полиции.

    По информации, задержанный имеет более 15 лет опыта работы в сфере пассажирских перевозок. В день аварии он прошел обязательный предрейсовый медосмотр и был допущен к выходу на маршрут. Также уточняется, что в рейс он вышел после выходного дня.

    Напомним, 2 июня в Астане автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло. 

    В результате ДТП 15 пострадавших доставили в больницы города. Трое человек госпитализировали, в том числе девчочку 2017 года рождения, которой пришлось ампутировать нижние конечности. 

    По факту ДТП возбуждено уголовное дело. 

    Теги:
    ДТП Полиция Автобус Астана Задержания
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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