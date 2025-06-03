Что известно о водителе автобуса, попавшего в ДТП в Астане

По данным городского акимата, в автопарке он работает с 2020 года. В день происшествия водитель прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр и был допущен к выполнению маршрута. Также известно, что он вышел на линию после выходного дня.

На момент выезда на маршрут автобус 2024 года выпуска находился в технически исправном состоянии.

В связи с происшествием департамент полиции города возбудил уголовное дело. Проводится всесторонняя проверка, в том числе с участием технических экспертов. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

В акимате Астаны сообщили, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Также запланирована материальная и иная дополнительная поддержка. Денежные компенсации будут выплачены после прохождения медицинской и страховой экспертиз в соответствии с действующим законодательством.

В городском акимате также добавили, что ежедневно перед выходом автобусов на линию проводятся технический осмотр транспортных средств, проверка аварийного комплекта: огнетушителя, аптечки, троса, домкрата, знака аварийной остановки, а также обязательный медицинский осмотр водителей с измерением давления, температуры и других показателей.

Всего бригадами скорой медицинской помощи было доставлено 15 пострадавших. Из них трое госпитализированы, остальные отпущены после медицинского осмотра домой на амбулаторное лечение.

В настоящее время пострадавшая в ДТП девочка 2017 года рождения находится в тяжелом состоянии. Ей была проведена ампутация нижних конечностей. Второй пациент также в тяжелом состоянии, еще один находится в стационаре с политравмой.