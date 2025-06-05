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    11:08, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Сенат одобрил закон о территориальной обороне Казахстана

    Депутаты Сената одобрили закон «О территориальной обороне РК» и сопутствующие ему поправки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сенат аумақтық қорғаныс туралы заңды қарайды
    Коллаж: Kazinform/gov.kz

    Как сообщил сенатор Галиаскар Сарыбаев, законы направлены на формирование эффективной системы территориальной обороны, повышение мобилизационной готовности и обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.

    Основной закон рассматривает территориальную оборону как отдельную отрасль в системе обороны государства, определяя цели и задачи, принципы и мероприятия. Документом также предусмотрены соответствующие объемы финансирования и нормы, регулирующие вопросы территориальных военных органов и частей.

    В закон включены новые термины и определения — «доброволец» и «формирование самообороны». Также закреплены полномочия Президента РК, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту, Правительства, Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил, центральных и местных исполнительных органов, права и обязанности юридических и физических лиц.

    Кроме того, предусмотрена отдельная глава «силы территориальной обороны», регулирующая их состав и порядок функционирования. Силы территориальной обороны включают следующие аспекты:

    • силы и средства правоохранительных органов;
    • силы и средства, выделенные Вооруженными Силами, другими воинскими частями и структурами;
    • территориальные войска;
    • специальные формирования;
    • силы самообороны.

    Основной закон определяет состав сил территориальной обороны, предназначение и порядок функционирования которых регулируются правилами подготовки и ведения территориальной обороны РК.

    В целях выявления нарушений требований законодательства в сфере территориальной обороны законом предусматриваются положения, регламентирующие проведение госконтроля в данной сфере общественных отношений.

    Ранее Министерство обороны РК получило новые функции.

    Теги:
    Сенат Оборона (законопроекты) Закон и право
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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