Сенат одобрил закон о территориальной обороне Казахстана

Как сообщил сенатор Галиаскар Сарыбаев, законы направлены на формирование эффективной системы территориальной обороны, повышение мобилизационной готовности и обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.

Основной закон рассматривает территориальную оборону как отдельную отрасль в системе обороны государства, определяя цели и задачи, принципы и мероприятия. Документом также предусмотрены соответствующие объемы финансирования и нормы, регулирующие вопросы территориальных военных органов и частей.

В закон включены новые термины и определения — «доброволец» и «формирование самообороны». Также закреплены полномочия Президента РК, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту, Правительства, Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил, центральных и местных исполнительных органов, права и обязанности юридических и физических лиц.

Кроме того, предусмотрена отдельная глава «силы территориальной обороны», регулирующая их состав и порядок функционирования. Силы территориальной обороны включают следующие аспекты:

силы и средства правоохранительных органов;

силы и средства, выделенные Вооруженными Силами, другими воинскими частями и структурами;

территориальные войска;

специальные формирования;

силы самообороны.

Основной закон определяет состав сил территориальной обороны, предназначение и порядок функционирования которых регулируются правилами подготовки и ведения территориальной обороны РК.

В целях выявления нарушений требований законодательства в сфере территориальной обороны законом предусматриваются положения, регламентирующие проведение госконтроля в данной сфере общественных отношений.

Ранее Министерство обороны РК получило новые функции.