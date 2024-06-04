В Казахстане празднуют День государственных символов
Сегодня, 4 июня, празднуется День государственных символов Республики Казахстан. Установленные Конституционным законом государственные символы являются отличительными знаками страны, передает корреспондент агентства Kazinform.
Государственные символы РК — Герб, Флаг и Гимн — были приняты 4 июня 1992 года.
Авторами Государственного Герба Республики Казахстан являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов. Он представляет собой изображение шанырака на голубом фоне. От него во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки (опоры) в обрамлении крыльев мифических коней (тулпаров). А между ними расположена пятиконечная звезда. В нижней части Герба есть надпись «QAZAQSTAN». В целом, Герб РК окрашен в два цвета: золотой и сине-голубой.
Небесно-голубой цвет Государственного Флага символизирует такие качества, как честность, чистота, надёжность, безупречность. Автором Государственного Флага независимого Казахстана является дизайнер и художник, заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков. В тюркской культуре синий цвет имеет глубокое символическое значение. Древние тюрки почитали небесный купол, а их синий флаг олицетворял преданность предкам. На Государственном Флаге Казахстана он символизирует светлое небо, мир и благополучие, единство цвета означает целостность страны. Солнце на флаге олицетворяет богатство и изобилие, жизнь и силу. Поэтому оно представлено в форме золотого колоса — символа благополучия и благоденствия.
Образ орла (беркута) означает символ власти, широты и прозорливости. Необходимо отметить, что беркут занимает особое место в мировоззрении евразийских кочевников, и в их понимании сочетается с такими ценностями, как свобода и верность, мужество и отвага, чистота энергии и намерений. Изображение золотого беркута на Флаге отражает стремление молодого суверенного государства к высотам мировой цивилизации.
В истории независимого Казахстана Государственный Гимн страны утверждался дважды — в 1992 и в 2006 годах.
В 1943 году был объявлен конкурс на создание Первого Государственного Гимна КазССР. В 1943 году 27-летний Каюм Мухамедханов выиграл конкурс и стал автором текста первого Государственного Гимна Казахской ССР. Вдохновлённый величественными стихами гимна, композитор Мукан Тулебаев создал прекрасную музыку. В итоге был принят текст Каюма Мухамедханова, Абдильды Тажибаева, Габита Мусрепова на музыку Мукана Тулебаева, Евгения Брусиловского и Латифа Хамиди. Гимн звучал в течение 50 лет.
С 7 января 2006 года Гимном Республики Казахстан стала песня «Менің Қазақстаным», написанная Шамши Калдаяковым ещё в 1956 году. В нее были внесены изменения для соответствия статусу Государственного Гимна. Текст Гимна Республики Казахстан написан Жумекеном Нажимеденовым и Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым.
Также были изменены правила прослушивания Гимна. При исполнении на официальных церемониях присутствующие должны вставать и прикладывать ладонь правой руки к левой стороне груди.
Интересные факты
- Первыми международными спортивными соревнованиями, на которых был поднят казахстанский флаг, стали Летние Олимпийские игры 1992 года. Пронести государственный символ перед многотысячными трибунами доверили борцу греко-римского стиля Даулету Турлыханову.
- В 2011 году отечественные альпинисты Максут Жумаев и Василий Пивцов покорили вершину горы Чогори (К2), которая располагается на границе между Китаем и Пакистаном. Чогори — вторая по высоте горная вершина Земли (после Джомолунгмы). Максут Жумаев и Василий Пивцов взобрались на вершину, потратив на это три месяца и водрузили Государственный флаг Казахстана.
- В том же, 2011 году, 14 декабря отмечался 100-летний юбилей покорения Южного Полюса, и в этот день небесно-золотое полотно развевалось в Антарктиде. Его установили казахстанские ученые. Через пять лет флаг Казахстана поднялся над Антарктидой во второй раз, когда на континент прибыли участники казахстанской экспедиции «Полюс независимости» и установили Государственный флаг на самой высокой точке Антарктиды — пике Винсон 16 декабря 2016 года.
- В феврале 2012 года благодаря усилиям казахстанца Андрея Гундарева голубое знамя с золотым солнцем и орлом украсило собой высочайшую вершину Южной Америки — Охос-дель-Саладо, которая одновременно представляет собой и самый высокий в мире вулкан.
- В 2014 году уже упоминавшийся Максут Жумаев водрузил флаг Казахстана на пике Мак-Кинли — самой высокой горе Северной Америки.
- В 2015 году во время полета космонавта Айдына Аимбетова Государственный флаг РК более 150 раз облетел планету Земля.
- В 2019 году Объединенные Арабские Эмираты креативно поздравили Казахстан с Днем независимости. Самое высокое здание в мире — небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае высотой 828 метров — оказалось окрашено в цвета Государственного флага Казахстана.
- Профессиональный парашютист Олег Тощев во время прыжка с парашютом в воздухе развернул самый большой флаг Казахстана, размер которого составляет 800 квадратных метров. Он вошел в Книгу рекордов РК. Акция «Ашық аспан», посвященная Дню Республики, прошла в октябре 2022 года в небе над Алматинской областью на фоне гор Заилийского Алатау.
- В 2024 году первая девушка-казашка покорила Эверест. Казахстанская команда «Kazakh Everest Team» в составе Анар Бурашевой и Максута Жумаева успешно взошла на высочайшую вершину мира — пик Эверест (8848 метров) и водрузила Государственный флаг на «крыше мира».
- В 2013 году в Астане, Москве, Лондоне, Вашингтоне и Шанхае в едином порыве Государственный гимн республики в режиме онлайн исполнили сотни наших молодых соотечественников. В акции приняли участие около тысячи казахстанцев со всего мира, среди них студенты вузов и колледжей, представители молодежных организаций и творческой элиты, стипендиаты программы «Болашак».
- В ноябре 2019 года в Токио посольство РК организовало акцию в честь 28-летия независимости Казахстана. Помимо казахстанцев, проживающих в Стране восходящего солнца, в акции приняло участие и множество японцев, которые спели казахстанский гимн и прошли 28-километровый марш.
- В мае 2023 года казахстанские болельщики исполнили гимн а капелла на вручении медалей чемпионата мира 2023 по боксу в Ташкенте.
- В 2021 году в Арктический мировой архив (AWA) были помещены информационные файлы с Государственным флагом, Гербом, Гимном, Конституцией и Законом о государственной независимости Республики Казахстан от 16 декабря 1991 года.