В Казахстане празднуют День государственных символов 

Сегодня, 4 июня, празднуется День государственных символов Республики Казахстан. Установленные Конституционным законом государственные символы являются отличительными знаками страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Государственные символы РК — Герб, Флаг и Гимн — были приняты 4 июня 1992 года.

Авторами Государственного Герба Республики Казахстан являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов. Он представляет собой изображение шанырака на голубом фоне. От него во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки (опоры) в обрамлении крыльев мифических коней (тулпаров). А между ними расположена пятиконечная звезда. В нижней части Герба есть надпись «QAZAQSTAN». В целом, Герб РК окрашен в два цвета: золотой и сине-голубой.

Небесно-голубой цвет Государственного Флага символизирует такие качества, как честность, чистота, надёжность, безупречность. Автором Государственного Флага независимого Казахстана является дизайнер и художник, заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков. В тюркской культуре синий цвет имеет глубокое символическое значение. Древние тюрки почитали небесный купол, а их синий флаг олицетворял преданность предкам. На Государственном Флаге Казахстана он символизирует светлое небо, мир и благополучие, единство цвета означает целостность страны. Солнце на флаге олицетворяет богатство и изобилие, жизнь и силу. Поэтому оно представлено в форме золотого колоса — символа благополучия и благоденствия.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Образ орла (беркута) означает символ власти, широты и прозорливости. Необходимо отметить, что беркут занимает особое место в мировоззрении евразийских кочевников, и в их понимании сочетается с такими ценностями, как свобода и верность, мужество и отвага, чистота энергии и намерений. Изображение золотого беркута на Флаге отражает стремление молодого суверенного государства к высотам мировой цивилизации.

В истории независимого Казахстана Государственный Гимн страны утверждался дважды — в 1992 и в 2006 годах.

В 1943 году был объявлен конкурс на создание Первого Государственного Гимна КазССР. В 1943 году 27-летний Каюм Мухамедханов выиграл конкурс и стал автором текста первого Государственного Гимна Казахской ССР. Вдохновлённый величественными стихами гимна, композитор Мукан Тулебаев создал прекрасную музыку. В итоге был принят текст Каюма Мухамедханова, Абдильды Тажибаева, Габита Мусрепова на музыку Мукана Тулебаева, Евгения Брусиловского и Латифа Хамиди. Гимн звучал в течение 50 лет.

С 7 января 2006 года Гимном Республики Казахстан стала песня «Менің Қазақстаным», написанная Шамши Калдаяковым ещё в 1956 году. В нее были внесены изменения для соответствия статусу Государственного Гимна. Текст Гимна Республики Казахстан написан Жумекеном Нажимеденовым и Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым.

Фото: кадр из видео Kazinform

Также были изменены правила прослушивания Гимна. При исполнении на официальных церемониях присутствующие должны вставать и прикладывать ладонь правой руки к левой стороне груди.

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