Громкое дело в Уральске: бывший судья и адвокат получили реальные сроки

Руслан Жумагулов был признан виновным по статье 24, части 3, и статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (покушение на мошенничество) и приговорён к 2 годам, 15 месяцам и 15 дням лишения свободы. До вынесения приговора он находился под домашним арестом, однако был взят под стражу прямо в зале суда.

Кроме того, Руслан Жумагулов лишён права занимать должности на государственной службе.

Адвокат Нуржигит Фазылгалиев признан виновным в мошенничестве и попытке дачи взятки. Ему назначено наказание в виде 2 лет, 7 месяцев и 15 дней лишения свободы с конфискацией имущества. Он также был арестован в зале суда. Кроме того, суд запретил ему заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года.

Оба подсудимых признали свою вину и заключили процессуальное соглашение с органами следствия.

Как стало известно из материалов дела, рассмотренного судьёй Алией Тебериковой, Руслан Жумагулов умышленно совершил тяжкое коррупционное преступление из корыстных побуждений.

19 июня прошлого года осуждённый, приговорённый к 14 годам лишения свободы за убийство и разбой, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Заявление поступило судье Хайрушевой, ранее работавшей секретарём Жумагулова в Уральском городском суде.

Заключённый нанял адвоката Нуржигита Фазылгалиева, чьи услуги ему порекомендовал знакомый. За свою работу адвокат запросил 200 тысяч тенге. Позже он сообщил, что для положительного решения необходимо дать взятку судье. Знакомый заключённого согласился.

29 октября Фазылгалиев встретился с Жумагуловым и, передав ему 200 тысяч тенге, попросил посодействовать в досрочном освобождении клиента. Несмотря на то что данный вопрос не входил в круг его служебных обязанностей, Жумагулов пообещал «помочь», намереваясь тем самым завладеть деньгами обманным путём.

Поверив Жумагулову, Фазылгалиев передал знакомому заключённого информацию о необходимости передать судье взятку в размере 1,5 миллиона тенге. При этом адвокат решил присвоить часть суммы себе.

Потенциальный взяткодатель обратился в департамент Комитета национальной безопасности. В тот же день, под контролем сотрудников КНБ, Фазылгалиеву было передано 800 тысяч тенге. 4 ноября он получил ещё 500 тысяч тенге. В итоге адвокат присвоил себе 1,1 миллиона тенге, которые потратил на личные нужды. 200 тысяч он передал Жумагулову.

Жумагулов прибыл в здание Уральского городского суда и спрятал полученные деньги в сейфе своего служебного кабинета. Во время проведённого обыска сотрудники КНБ обнаружили и изъяли указанные средства. Таким образом, Жумагулов не смог довести преступные действия до конца.

Приговор суда на данный момент не вступил в законную силу.

Напомним, ранее мы сообщали о задержании председателя Уральского городского суда по подозрению в получении взятки.