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    05:59, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    Гонщик «Астаны» вошел в топ-5 по итогам велогонки в Бельгии

    В субботу прошла однодневная велогонка по дорогам Бельгии «Хейлен Вастгод Хейстсе Пейл», передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Гонщик «Астаны» вошел в топ-5 по итогам велогонки в Бельгии
    Фото: Sports.kz

    Победу в гонке одержал француз Поль Манье из команды Soudal Quick-Step. Второе место занял датчанин Тобиас Лунд Андресен из Picnic PostNL. Замкнул тройку лидеров бельгиец Саймон Дехайрс из Alpecin-Deceuninck.

    Лучший результат у гонщиков «Астаны» показал Маттео Малучелли, который завершил гонку пятым. Алессандро Ромеле финишировал 33-м, Алессио Делле Ведове — 55-м, Лев Гонов — 56-м, Глеб Сырица — 84-м, Густав Ванг — 125-м, Микеле Гадзоли 128-м.

    «Хейлен Вастгод Хейстсе Пейл»

    Vosselaar — Heist-op-den-Berg. 189.5 километров

    1. Поль Манье (Франция, Soudal Quick-Step) — 4:06:23

    2. Тобиас Лунд Андресен (Дания, Picnic PostNL)

    3. Саймон Дехайрс (Бельгия, Alpecin-Deceuninck)

    5. Маттео Малучелли (Италия, «Астана»)

    33. Алессандро Ромеле (Италия, «Астана») — +0:08

    55. Алессио Делле Ведове (Италия, «Астана») — +0:18

    56. Лев Гонов (Россия, «Астана»)

    84. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +1:16

    125. Густав Ванг (Дания, «Астана») — +1:38

    128. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана»).

    Ранее сообщалось, что гонщик «Астаны» стал победителем горной классификации «Джиро д’Италия».

    Теги:
    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана Бельгия
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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