Гонщик «Астаны» вошел в топ-5 по итогам велогонки в Бельгии
В субботу прошла однодневная велогонка по дорогам Бельгии «Хейлен Вастгод Хейстсе Пейл», передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Победу в гонке одержал француз Поль Манье из команды Soudal Quick-Step. Второе место занял датчанин Тобиас Лунд Андресен из Picnic PostNL. Замкнул тройку лидеров бельгиец Саймон Дехайрс из Alpecin-Deceuninck.
Лучший результат у гонщиков «Астаны» показал Маттео Малучелли, который завершил гонку пятым. Алессандро Ромеле финишировал 33-м, Алессио Делле Ведове — 55-м, Лев Гонов — 56-м, Глеб Сырица — 84-м, Густав Ванг — 125-м, Микеле Гадзоли 128-м.
«Хейлен Вастгод Хейстсе Пейл»
Vosselaar — Heist-op-den-Berg. 189.5 километров
1. Поль Манье (Франция, Soudal Quick-Step) — 4:06:23
2. Тобиас Лунд Андресен (Дания, Picnic PostNL)
3. Саймон Дехайрс (Бельгия, Alpecin-Deceuninck)
5. Маттео Малучелли (Италия, «Астана»)
33. Алессандро Ромеле (Италия, «Астана») — +0:08
55. Алессио Делле Ведове (Италия, «Астана») — +0:18
56. Лев Гонов (Россия, «Астана»)
84. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +1:16
125. Густав Ванг (Дания, «Астана») — +1:38
128. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана»).
Ранее сообщалось, что гонщик «Астаны» стал победителем горной классификации «Джиро д’Италия».