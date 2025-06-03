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    16:00, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Дело о собственнике КБТУ рассматривается в Верховном суде

    Агентство Kazinform направило запрос о том, кто в настоящее время является собственником КБТУ, в Министерство науки и высшего образования и в ТОО «Компания по управлению возвращенными активами». 

    КБТУ
    Фото: пресс-служба КБТУ

    В марте этого года стало известно о том, как Казахстанско-Британский технический университет был возвращен государству. 

    Позже на запрос агентства Компания по управлению возвращенными активами сообщила, что этот вопрос еще не решен полностью. 

    В ответ на запрос, направленный для уточнения, Министерство науки и высшего образования сообщило, что Казахстанско-Британский технический университет не входит в перечень организаций ведомственного подчинения, и министерство не может ответить на вопрос о правовом статусе университета. 

    По данным ведомства, в настоящее время в КБТУ на бакалавриате обучается 7 956 человек, в магистратуре 887, в докторантуре – 120. Число оканчивающих обучение в 2024-2025 учебном году: бакалавриат – 975 человек, магистратуру – 432, докторантуру – 32. 

    Согласно ответу ТОО «Компания по управлению возвращенными активами», вопрос о собственнике университета рассматривается в Верховном суде. 

    - Вопрос о будущем Казахстанско-Британского технического университета все еще остается открытым. Гражданское дело, инициированное бывшими акционерами, в настоящее время рассматривается в Верховном суде. Окончательное решение будет принято после того, как высший судебный орган страны вынесет свое постановление, – говорится в ответе. 

    Ранее министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек высказался по поводу будущего Казахстанско-Британского технического университета.

    Теги:
    Вузы Верховный суд Образование Суды Миннауки и высшего образования РК Алматы
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
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