Дело о собственнике КБТУ рассматривается в Верховном суде

В марте этого года стало известно о том, как Казахстанско-Британский технический университет был возвращен государству.

Позже на запрос агентства Компания по управлению возвращенными активами сообщила, что этот вопрос еще не решен полностью.

В ответ на запрос, направленный для уточнения, Министерство науки и высшего образования сообщило, что Казахстанско-Британский технический университет не входит в перечень организаций ведомственного подчинения, и министерство не может ответить на вопрос о правовом статусе университета.

По данным ведомства, в настоящее время в КБТУ на бакалавриате обучается 7 956 человек, в магистратуре 887, в докторантуре – 120. Число оканчивающих обучение в 2024-2025 учебном году: бакалавриат – 975 человек, магистратуру – 432, докторантуру – 32.

Согласно ответу ТОО «Компания по управлению возвращенными активами», вопрос о собственнике университета рассматривается в Верховном суде.

- Вопрос о будущем Казахстанско-Британского технического университета все еще остается открытым. Гражданское дело, инициированное бывшими акционерами, в настоящее время рассматривается в Верховном суде. Окончательное решение будет принято после того, как высший судебный орган страны вынесет свое постановление, – говорится в ответе.

Ранее министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек высказался по поводу будущего Казахстанско-Британского технического университета.