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    10:45, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Глава государства поздравил ветеранов космической отрасли с юбилеем Байконура

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 70-летним юбилеем космодрома Байконур — старейшего международного космического порта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства направил видеообращение к 70-летию космодрома Байконур
    Фото: Акорда

    Құрметті достар!

    Дорогие друзья!

    Уважаемые работники и ветераны космической отрасли!

    Баршаңызды «Байқоңыр» ғарыш айлағының құрылғанына 70 жыл толуымен құттықтаймын!

    Поздравляю вас с 70-летним юбилеем космодрома Байконур — старейшего международного космического порта, ставшего колыбелью мировой космонавтики.

    Именно отсюда в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, что положило начало эре освоения космоса. А несколько лет спустя, в 1961 году, отсюда в исторический полет отправился первый космонавт Юрий Гагарин. Это эпохальное событие объединило жителей всей планеты, пробудило веру в науку и прогресс цивилизации. За прошедшее время с Байконура были запущены тысячи спутников, стартовали десятки пилотируемых миссий. Здесь работали выдающиеся ученые, конструкторы и инженеры. Выражаю искреннюю признательность всем, кто стоял у истоков великих достижений.

    Мы испытываем особую гордость в связи с тем, что крупнейшая в мире космическая гавань расположена на казахской земле. Отсюда полетели в космос наши герои — Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов.

    Наша страна выступает активным участником международного освоения космоса. Космодром Байконур является ярким примером долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной выгоде.

    За последние десятилетия Казахстан осуществил ряд масштабных космических проектов, способствующих развитию национальной экономики. Казахстан стремится превратить Байконур в центр международного сотрудничества, научного обмена, туристического и образовательного притяжения. Большие перспективы может открыть выход на новые рынки космических услуг, создание условий для реализации потенциала молодых инженеров, конструкторов и ученых.

    Хочу адресовать особые слова благодарности жителям города Байконур. Ваш самоотверженный труд и бережное отношение к наследию первопроходцев космических исследований достойны глубочайшего уважения. Космическая сфера всегда объединяла человечество, выступала двигателем инноваций и научно-технического прогресса. Уверен, Байконур и впредь будет отправной точкой для великих открытий и источником инноваций нового поколения.

    Баршаңызға амандық және табыс тілеймін!

    Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых свершений!

     

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Байконур Юбилей Космос
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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