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    17:00, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Сколько выплатят обвиняемые семье Шерзата Болата — решение суда

    В Талдыкоргане суд частично признал материальный ущерб по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дело Шерзата Болата
    Фото: Берик Актан

    С Абзала Шынасыла взыскано:

    • 20 млн тенге — в пользу Каржаубая Нурымова
    • 20 млн тенге — в пользу матери Шерзата Гульбары Бейшембиевой
    • 20 млн тенге — в пользу бабушки Шерзата, Жумабике Кадыровой

    С Равиля Сакиева взыскано:

    • 15 млн тенге — в пользу Каржаубая Нурымова
    • 15 млн тенге — в пользу бабушки Шерзата, Жумабике Кадыровой

    С Шынгыса Белгожаева, Дархана Аскентая, Нуркияса Ильясова, Нурбола и Азамата Токтаубаевых, Дидара Калиахмета, Равиля Сакиева:

    • 10 млн в пользу Гульбары Бейшембиевой.

    С Шынгыса Белгожаева, Дархана Аскентая, Нуркияса Ильясова, Нурбола и Азамата Токтаубаевых, Дидара Калиахмета.

    • 10 млн тенге в пользу Каржаубая Нурымова.

    С Шынгыса Белгожаева, Дархана Аскентая, Нуркияса Ильясова, Нурбола и Азамата Токтаубаевых, Дидара Калиахмета.

    • 10 млн тенге — Жумабике Кадыровой.

    Таким образом: в счет возмещения причиненного морального вреда с Шынасыла взыскано 60 млн тенге, с Сакиева — 30 млн тенге, а также в солидарном порядке с остальных осужденных и Сакиева — 30 млн тенге. К несовершеннолетнему Ы. гражданский иск потерпевшими не предъявлен.

    Кроме того, судом вынесено частное постановление, которым обращено внимание прокурора на возможные признаки преступления в действиях свидетелей: Д. Жақсыгелді, Э.Нурбековой, А.Казакенова, Ю.Рузбакиева.

    Ранее сообщалось, какие сроки получили подсудимые. 

    Ранее в суде подсудимые выразили соболезнования семье Шерзата Болата и принесли извинения за случившееся. 

    Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения. 

    Подробности происшествия тут. 

    Теги:
    Дело Шерзата Болата Суды
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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