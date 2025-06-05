Сколько выплатят обвиняемые семье Шерзата Болата — решение суда
В Талдыкоргане суд частично признал материальный ущерб по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата, передает корреспондент агентства Kazinform.
С Абзала Шынасыла взыскано:
- 20 млн тенге — в пользу Каржаубая Нурымова
- 20 млн тенге — в пользу матери Шерзата Гульбары Бейшембиевой
- 20 млн тенге — в пользу бабушки Шерзата, Жумабике Кадыровой
С Равиля Сакиева взыскано:
- 15 млн тенге — в пользу Каржаубая Нурымова
- 15 млн тенге — в пользу бабушки Шерзата, Жумабике Кадыровой
С Шынгыса Белгожаева, Дархана Аскентая, Нуркияса Ильясова, Нурбола и Азамата Токтаубаевых, Дидара Калиахмета, Равиля Сакиева:
- 10 млн в пользу Гульбары Бейшембиевой.
С Шынгыса Белгожаева, Дархана Аскентая, Нуркияса Ильясова, Нурбола и Азамата Токтаубаевых, Дидара Калиахмета.
- 10 млн тенге в пользу Каржаубая Нурымова.
С Шынгыса Белгожаева, Дархана Аскентая, Нуркияса Ильясова, Нурбола и Азамата Токтаубаевых, Дидара Калиахмета.
- 10 млн тенге — Жумабике Кадыровой.
Таким образом: в счет возмещения причиненного морального вреда с Шынасыла взыскано 60 млн тенге, с Сакиева — 30 млн тенге, а также в солидарном порядке с остальных осужденных и Сакиева — 30 млн тенге. К несовершеннолетнему Ы. гражданский иск потерпевшими не предъявлен.
Кроме того, судом вынесено частное постановление, которым обращено внимание прокурора на возможные признаки преступления в действиях свидетелей: Д. Жақсыгелді, Э.Нурбековой, А.Казакенова, Ю.Рузбакиева.
Ранее сообщалось, какие сроки получили подсудимые.
Ранее в суде подсудимые выразили соболезнования семье Шерзата Болата и принесли извинения за случившееся.
Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.
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