Сколько выплатят обвиняемые семье Шерзата Болата — решение суда

С Абзала Шынасыла взыскано:

20 млн тенге — в пользу Каржаубая Нурымова

20 млн тенге — в пользу матери Шерзата Гульбары Бейшембиевой

20 млн тенге — в пользу бабушки Шерзата, Жумабике Кадыровой

С Равиля Сакиева взыскано:

15 млн тенге — в пользу Каржаубая Нурымова

15 млн тенге — в пользу бабушки Шерзата, Жумабике Кадыровой

С Шынгыса Белгожаева, Дархана Аскентая, Нуркияса Ильясова, Нурбола и Азамата Токтаубаевых, Дидара Калиахмета, Равиля Сакиева:

10 млн в пользу Гульбары Бейшембиевой.

С Шынгыса Белгожаева, Дархана Аскентая, Нуркияса Ильясова, Нурбола и Азамата Токтаубаевых, Дидара Калиахмета.

10 млн тенге в пользу Каржаубая Нурымова.

С Шынгыса Белгожаева, Дархана Аскентая, Нуркияса Ильясова, Нурбола и Азамата Токтаубаевых, Дидара Калиахмета.

10 млн тенге — Жумабике Кадыровой.

Таким образом: в счет возмещения причиненного морального вреда с Шынасыла взыскано 60 млн тенге, с Сакиева — 30 млн тенге, а также в солидарном порядке с остальных осужденных и Сакиева — 30 млн тенге. К несовершеннолетнему Ы. гражданский иск потерпевшими не предъявлен.

Кроме того, судом вынесено частное постановление, которым обращено внимание прокурора на возможные признаки преступления в действиях свидетелей: Д. Жақсыгелді, Э.Нурбековой, А.Казакенова, Ю.Рузбакиева.



Ранее сообщалось, какие сроки получили подсудимые.

Ранее в суде подсудимые выразили соболезнования семье Шерзата Болата и принесли извинения за случившееся.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Подробности происшествия тут.