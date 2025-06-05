Дело Шерзата Болата: суд вынес приговор обвиняемым

На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. Суд вынес им следующие решения:

Абзал Шынасыл — по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет лишения свободы, по ч.2 ст. 99 (убийство) — 20 лет, по ч.3 ст. 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) — 15 лет. На основании ст. 58 УК РК (назначение наказания по совокупности преступлений) — окончательно 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

— по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет лишения свободы, по ч.2 ст. 99 (убийство) — 20 лет, по ч.3 ст. 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) — 15 лет. На основании ст. 58 УК РК (назначение наказания по совокупности преступлений) — окончательно 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Равиль Сакиев — по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет, по ч.2 ст. 99 и ч.3 ст. 24 (покушение на убийство) — 15 лет. По совокупности — 20 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

— по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет, по ч.2 ст. 99 и ч.3 ст. 24 (покушение на убийство) — 15 лет. По совокупности — 20 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Дархан Аскентай — по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

— по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Шынгыс Бельгожаев — по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

— по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Нурбол Токтаубаев — по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

— по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Азамат Токтаубаев — по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет, по ст. 188 (кража) — 3 года. На основании ст. 58 ч.3 и 6 (по совокупности преступлений), с учетом ранее назначенного наказания Талгарским районным судом от 17.10.2024 по ст. 58 ч.6 УК РК — окончательно 15 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

— по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет, по ст. 188 (кража) — 3 года. На основании ст. 58 ч.3 и 6 (по совокупности преступлений), с учетом ранее назначенного наказания Талгарским районным судом от 17.10.2024 по ст. 58 ч.6 УК РК — окончательно 15 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. ⁠Нуркияс Ильясов — по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет. Также он обязан отбывать наказание за ранее совершенные преступления по решению Талгарского районного суда от 04.04.2024. По совокупности — 9 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Дидар Калиахмет — по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет лишения свободы.

— по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет лишения свободы. Думан Ыскак (несовершеннолетний) — по ст. 434 (недонесение о тяжком преступлении) — 1 год и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении для несовершеннолетних минимальной безопасности.

Ранее в суде подсудимые выразили соболезнования семье Шерзата Болата и принесли извинения за случившееся.

Какие сроки запросило гособвинение для обвиняемых, читайте здесь.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Подробности происшествия тут.

Показания свидетелей

В суде свидетелями уже выступили Дана Жаксыгелди, Эльмира Нурбекова, Илдаш Розыбакиев, Арлан Казыкенов, Еркебулан Токтарбай, Жанибек Амиракын, Даурен Курамысов, Талгат Аширбаев, Адиль Тилеубекулы, Сакен Акежанов, Арлан Кусаинов, Данияр Жанболатулы.

Показания дал исполняющий обязанности начальника криминального отдела управления полиции Талгарского района Адилжан Медет.

Кроме того была продемонстрирована видеозапись показаний несовершеннолетнего свидетеля Алдияра Махмета, ранее данных на закрытом процессе в городе Конаеве.

Показания семьи

Также показания дали бабушка погибшего подростка Жумабике Кадырова, мама Шерзата, отец Шерзата Каржаубай Нурымов.

Каржаубай Нурымов рассказал о последних минутах жизни своего сына и объяснил, почему в ту ночь вышел на улицу с ножом в руках. Он также просил впредь не беспокоить его семью.

Прокурор зачитала показания покойного дяди подростка Нурканата Гаипбаева.

Показания подсудимых

В суде выступил Дархан Аскентай. Он не признает свою вину.



Что сказал Нурбол Токтаубаев, читайте по ссылке. Он заявил, что сразу после происшествия дал показания в полиции под давлением.

Азамат Токтаубаев также был на допросе. Он ответил за что пнул дядю Шерзата и рассказал, за что его осудили на 7 лет в октбяре 2024 года.

Свои версии озвучили несовершеннолетний Думан Ыскак, Нуркияс Ильясов и Шынгыс Белгожаев.

Также покзаания дали Равиль Сакиев и главный обвиняемый Абзал Шынасыл.

Абзал Шынасыл ответил, почему в ту ночь взял с собой нож, а также объяснил, по какой причине согласился взять вину за убийство Шерзата на себя.

Последним из всех подсудимых в суде выступил Дидар Калиахмет. Он рассказал, как оказался у магазина «Камажай» в ту ночь. Он также заявил, что жалеет, что не помог и не вызвал полицию или скорую.

Ранее государственный обвинитель в ходе прений обратилась с ходатайством о проведении повторного расследования в отношении свидетельниц Эльмиры Нурбековой и Даны Жаксигельди.