«Я испугался, жалею, что не помог»: еще один подсудимый по делу Шерзата выступил в суде

По его словам, вечером 3 октября 2024 года ему позвонил брат Санат Абдыкадыр и предложил сходить в баню. Они нашли баню неподалеку от магазина «Камажай». Около 00:30 их оттуда забрал младший брат Даулет Муратов на автомобиле Hyundai Elantra красного цвета. По пути они решили заехать в магазин «Камажай», чтобы купить пиво.

— У магазина стояли восемь-девять человек. Я первым вышел из машины, ребята сами протянули руки, и я поздоровался со всеми. Следом шел Санат. Его остановил Нурганат Гаипбаев и спросил: «Вы пришли на драку?» Санат ответил: «Я же старик». Гаипбаев уточнил, какого он года. Тогда Санат тоже спросил его возраст. Тот ответил, что родился в 1995 году. Мой брат ответил, что он 97-го года, добавив, что он младше него. После этого мы зашли в магазин. Внутри никого не было. Я взял два пива, поставил на кассу и хотел позвать продавца. В этот момент зашли две девушки и Азамат. Я с ним поздоровался. Затем подошел Каржаубай ага. Санат передал ему деньги. В это время с улицы донесся шум, после чего Каржаубай сказал всем выйти из магазина, — рассказал Калиахмет.

По словам Дидара Калиахмета, после того, как он вышел из магазина, он обернулся и заметил в руках Каржаубая нож. Он попытался успокоить его и убедить отложить оружие.

В это время Даулет Муратов и Санат Абдыкадыр сели в машину, намереваясь уехать, однако путь им перегородил автомобиль Mercedes. Дидар тоже сел в машину, и в этот момент раздался выстрел. Он остановил автомобиль и вышел, чтобы понять, что произошло.

— Я увидел драку. Не доходя трех-четырех метров до места, решил не вмешиваться и уехал обратно на машине. После этого мы отправились к Санату Абыдкадыру. Позже туда подъехала моя супруга, мой младший брат с женой. После этого мы все вместе поехали домой, — рассказал он в суде.

Отвечая на уточняющие вопросы адвоката, Дидар Калиахмет пояснил, что никого не бил, участия в драке не принимал и не видел, у кого был нож, а также кто нанес смертельное ранение Шерзату Болату.

На вопрос о том, почему он не попытался разнять дерущихся и не оказал помощь пострадавшим, он ответил:

— Я об этом не подумал. Я испугался. Обернулся, сел в машину и уехал. Сейчас сожалею, что не помог, не вызвал полицию или скорую. Если бы я тогда вмешался, возможно, меня бы сейчас здесь не было, — признался он.

Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.