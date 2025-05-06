«Шерзат ударил кастетом»: в суде озвучена версия подсудимого о начале драки

В ходе очередного судебного заседания первым из девяти подсудимых допросили Дархана Аскентая. Отвечая на вопросы адвокатов, он заявил, что не согласен с показаниями, которые дал на этапе предварительного следствия. По словам подсудимого, в тот момент на него оказывалось давление, из-за чего он не смог изложить всё так, как было на самом деле. После этого Дархан Аскентай подробно рассказал, когда именно и с какой целью приехал в магазин «Камажай»

— В тот день около 23:00 я вышел из машины друга и зашёл в магазин «Камажай». Там купил три бутылки пива и познакомился с Каржаубаем. Я перевёл тысячу тенге через Kaspi и дал ещё тысячу наличными. Он вернул мне 500 тенге. Затем я второй раз зашёл в магазин, чтобы попросить поставить телефон на зарядку, — сказал подсудимый.

Дархан Аскентай также подробно рассказал, как начался конфликт с Шерзатом Болатом и кого он вызвал на место происшествия.

— В тот момент, когда я выходил из магазина и собирался выпить пиво, на моём телефоне заиграла музыка. Я вернулся внутрь, чтобы забрать его. Каржаубай передал мой телефон Шерзату. Тот отдал мне его, я ответил на звонок. Пока я смотрел в телефон, Шерзат вдруг сказал: «Ты что-то сказал моему отцу? Что именно ты ему сказал?» — и внезапно разозлился. Я ответил: «Пойдём спросим у твоего отца, я ничего не говорил». В этот момент я заметил в его руке кастет. Он неожиданно ударил меня им в правый глаз. Я схватился за лицо от боли. Каржаубай выбежал на улицу, принёс воды и умыл мне лицо. Он начал кричать на Шерзата: «За что ты его ударил?» Я взял две бутылки пива и, почти ничего не видя, позвонил своему другу Нурболу, попросил приехать за мной, сказав, что меня избили. Он пообещал приехать, — отметил Дархан Аскентай.

Дархан Аскентай отверг обвинение в том, что оскорбил мать Шерзата Болата.

— Я не оскорблял его мать. У меня нет ни повода, ни желания это делать. В 2018 году я сам потерял маму у себя на глазах и знаю, что это за боль. Кроме того, у меня со здоровьем не всё в порядке, и я физически не мог бы провоцировать какие-то ссоры. Шерзат был горячим, крепким парнем, — подчеркнул он.

По словам подсудимого, отец Шерзата Каржаубай Нурымов не пытался помочь.

— Каржаубай не говорил мне: «Я дам тебе деньги, только никого не зови и не трогай». Этого не было. Мой друг (Нурбол Токтаубаев) с самого начала обращался к нему уважительно: «аға, аға» — и больше никаких слов. Он лишь спросил: «Почему вы не вызвали скорую? Я приехал, чтобы его забрать». Никаких разговоров о деньгах не было, — отметил подсудимый.

Ранее в суде было показано видео допроса старшего брата Шерзата — Нурканата Гаипбаева, сделанное во время следствия.

Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

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