Не сообщил из страха: несовершеннолетний подсудимый по делу Шерзата выступил в суде

На заседании Думан рассказал, что вечером 3 октября 2024 года находился дома. Около 21:00 ему позвонил сосед Нурбол Токтаубаев и попросил сесть за руль его автомобиля, так как сам выпил. По словам подсудимого, он согласился из уважения к старшему.

— Мы выехали из аула Рыскулова в Талгар. По пути Нурбол подвез друга, после чего позвонил своему знакомому Шынгысу Белгожаеву, который находился в кафе «Эйфория». Нурбол попросил заехать туда на 15 минут. Там были Шынгыс, Азамат Токтаубаев, Нуркияс Ильясов, Равиль Сакиев, Абзал Шынасыл и две незнакомые девушки, — вспоминает Думан Ыскак.

Спустя некоторое время Нурбол сообщил ему, что его друга Дархана избили, предложив вместе поехать к магазину «Камажай». Там уже находились Дархан Аскентай, Каржаубай Нурымов, Шерзат Болат и Нурканат Гаипбаев.

— Там говорили, что конфликт произошел из-за неоплаты товара. Позже Нурбол рассчитался, но Дархан, обидевшись, уехал. Мы поехали за ним, он сказал, что оплатил товар, — рассказал подсудимый.

По его словам, после этого он вышел из машины, подошел к Каржаубаю и решил уточнить ситуацию. Тот объяснил, что деньги поступили от Светланы, и между ними претензий больше нет. Думан отметил, что лично Дархана не знал и приехал по просьбе Нурбола. Затем он вновь сел в машину и ждал.

Он также рассказал, что видел, как к магазину подъехали еще несколько человек, ранее находившихся в кафе «Эйфория». А позже услышал звук выстрела.

— Я испугался, сдал назад. Через несколько минут проехала машина Mercedes, я подумал, что в ней Нурбол, и поехал следом, чтобы вернуть его машину. Мы остановились у магазина «777». Там Нурбол сказал мне подождать, — добавил он.

Думан сообщил, что в этот момент видел, как Абзал Шынасыл вытирал нож, а в салоне лежало ружье. По его словам, вскоре в машину сели Нурбол и Азамат Токтаубаевы, Абзал Шынасыл и Дархан Аскентай. Они направились в сторону аула Рыскулова, а его самого высадили за 2 километра до дома. После этого Азамат сел за руль и уехал.

— Я вернулся домой, все уже спали. На следующее утро пошел в школу. Уже после обеда из социальных сетей узнал, что убит Шерзат Болат и задержаны семь человек и две девушки, — рассказал подсудимый.

Отвечая на вопросы суда, Думан Ыскак заявил, что ничего не знает о драке, не видел, кто стрелял, и утверждает, что все время находился в машине.

Адвокат потерпевшей стороны в ходе заседания задала несовершеннолетнему подсудимому вопрос, почему он, узнав о трагедии, не сообщил об этом в полицию.

— Да, у меня были мысли сообщить в полицию о произошедшем. Но тогда я испугался… Я не знал, что делать, — ответил Думан Ыскак.

Он добавил, что его вызвали на допрос в полицию 7 октября.

Отметим, что в рамках этого уголовного дела Думан Ыскак проходит обвиняемым по статье 434 УК РК — «Непредставление сообщения о преступлении».

Дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

Подробности здесь.

Показания свидетелей:

В суде свидетелями уже выступили Дана Жаксыгелди, Эльмира Нурбекова, Илдаш Розыбакиев, Арлан Казыкенов, полицейские, Талгат Аширбаев, Адиль Тилеубекулы, Сакен Акежанов, Арлан Кусаинов, Данияр Жанболатулы.

Кроме того была продемонстрирована видеозапись показаний несовершеннолетнего свидетеля Алдияра Махмета, ранее данных на закрытом процессе в городе Конаеве.

Показания семьи:

Также показания дали бабушка погибшего подростка Жумабике Кадырова и мама Шерзата, отец Шерзата Каржаубай Нурымов.

Каржаубай Нурымов рассказал о последних минутах жизни своего сына и объяснил, почему в ту ночь вышел на улицу с ножом в руках. Он также просил впредь не беспокоить его семью.

Было озвучено, какие травмы получил брат Шерзата Болата — Нурканат Гаипбаев в ночь с 3 на 4 октября прошлого года во время драки.

Прокурор зачитала показания покойного дяди подростка Нурканата Гаипбаева.

Показания подсудимых:

В суде выступили Дархан Аскентай. Он не признает свою вину.

Нурбол Токтаубаев заявил, что сразу после происшествия дал показания в полиции под давлением.

Азамат Токтаубаев ответил, за что пнул дядю Шенрзата и рассказал, за что его осудили на 7 лет в октбяре 2024 года.