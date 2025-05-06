Подсудимый Дархан Аскентай не признал вину по делу Шерзата

Отвечая на вопросы, Аскентай рассказал, как в ночь с 3 на 4 октября 2024 года люди начали собираться у магазина.

— Пока я разговаривал с Нурганатом, на меня и Нурбола (его друг — прим.автора) неожиданно набросился с ножом Каржаубай. Я даже не понял, почему он так поступил. В тот момент он наговорил много оскорблений. Когда я попытался показать чек, он выхватил у меня телефон и ушел с ним в магазин, я тоже зашел туда, а он потом вернул. Когда я выходил из магазина, подъехала машина, оттуда вышли ребята. На том месте стояли Нурканат, Шерзат и еще 2-3 друга Шерзата, — рассказал Аскентай.

Подсудимый заявил в суде, что массовая драка началась в тот момент, когда Каржаубай Нурымов внезапно вытащил нож. По его словам, он пытался разнять дерущихся, но сам получил несколько ударов.

— В это время Нурбол с кем-то разговаривал. Приехавшие ребята — кто-то зашел в магазин, остальные остались на улице. Один из них спросил у Нурбола: «Что произошло? Кого ударили?». В этот момент Каржаубай вышел с ножом. Один парень его пнул, а Нурбол стал его успокаивать: «Аға, все нормально». Я на секунду отвлекся и увидел, как Шерзат ударил одного из ребят. После этого началась драка. Все побежали в сторону от магазина, я пошел следом. В этот момент раздался выстрел. Рядом был еще один магазин, я побежал туда. Послышались крики: «Стойте, стреляю!» — и снова прозвучал выстрел. Я остановился, увидел Нурбола, пошел за ним, — говорит он.

Также, по его словам, он заметил, что один из парней уже лежал на земле. А рядом молодой человек в белой или светло-серой одежде громко звал на помощь: «Вызовите скорую!». В тот же момент, как отметил подсудимый, на землю упал и Нурканат.

— Я пытался остановить драку, кричал: «Прекратите!», но, поскольку не знал всех этих приехавших парней, получил 1-2 удара. После этого ушел вниз по улице. Думал добраться до машины, как вдруг услышал голос Нурбола: «Поехали!» — и мы вместе сели в машину и уехали, — добавил подсудимый.

Адвокат спросил у Аскентая, признает ли он вину по предъявленному обвинению по статье 293 часть 3 УК РК (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия).

— С данным обвинением не согласен. Уважаемый суд, прошу назначить справедливое наказание в соответствии с моими действиями, — ответил подсудимый.

Ранее Дархан Аскентай заявил, что не согласен с показаниями, которые дал на этапе предварительного следствия. По словам подсудимого, в тот момент на него оказывалось давление, из-за чего он не смог изложить все так, как было на самом деле. После этого Дархан Аскентай подробно рассказал, когда именно и с какой целью приехал в магазин «Камажай».

Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

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