«Я никого не трогал»: еще один подсудимый по делу Шерзата выступил в суде

По его словам, в ночь с 3 на 4 октября 2024 года он находился дома, когда около 20:00 к нему приехал знакомый — Шынгыс Белгожаев. Вскоре стало известно, что их друзья отдыхают в кафе «Эйфория», и они решили заехать ненадолго, чтобы поздороваться. В кафе в тот момент находились Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Нурбол Токтаубаев, Нуркияс Ильясов и две девушки.

— Через 20 минут мой брат Нурбол уехал. Кафе уже собирались закрывать. Все начали расходиться. В этот момент Шынгыс сообщил, что у магазина на улице Менделеева кого-то избили. Сначала я подумал, что речь идет о моем брате, но по дороге выяснилось, что пострадал Дархан. Но у нас не было ни цели собирать толпу, ни тем более брать с собой ножи. За рулем был Шынгыс, с нами в машине ехали Нуркияс, Равиль, я и две девушки. Абзала я считал, что он поехал домой, — рассказал он.

Он также подробно описал, что происходило у магазина и как начался конфликт.

— Мы подъехали к магазину «Камажай». Я там раньше никогда не был. Перед входом стояла группа парней — около восьми человек, среди них Дархан Аскентай и мой брат Нурбол. Я подошел первым, поздоровался. У Дархана было рассечено лицо, я сказал ему: «Вы с Нурболом поезжайте в больницу». Затем заглянул в магазин и увидел там Дидара Калиахмета, с которым три года назад пересекался. Я решил пройти, поздороваться. В этот момент снаружи поднялся шум. Когда я вышел — драка уже началась, — рассказал обвиняемый.

По его словам, обернувшись, он увидел в руках Каржаубая нож.

— Он показался мне молодым. Я сказал ему: «Брат, убери нож. Я сам на учете, мне драка не нужна». В этот момент раздался выстрел. Я испугался, спрятался за машину Шынгыса и потянул брата, чтобы его не подстрелили. Потом увидел, как Гаипбаев заряжает вторую пулю. Первый выстрел пришелся в сторону мясной лавки, я это заметил. Второй — в воздух, со словами «убью». После этого все начали разбегаться, — рассказал Азамат Токтаубаев.

Он также пояснил, что, убегая, заметил под ногами чей-то телефон, подобрал его, решив, что это может быть вещь кого-то из девушек или знакомых. Через несколько метров к нему подошел Нуркияс Ильясов с ружьем в руках, передал оружие и сказал: «Пойдем». После чего Азамат, по его словам, забрал ружье с собой в автомобиль Mercedes.

Кроме того, обвиняемый подчеркнул, что на видеозаписи, снятой очевидцем из Талгара, его нет.

— Меня не видно на этом видео. Я не трогал ни Каржаубая, ни его брата, ни сына, — добавил он.

В ходе судебного заседания также было продемонстрировано видео очной ставки Азамата Токтаубаева с дядей Шерзата — Нурканатом Гаипбаевым. На записи Гаипбаев заявил, что именно Азамат первым вышел из автомобиля Mercedes и нанес удар его брату Ахмету, который в тот момент находился у магазина. По его словам, затем подсудимый участвовал в избиении самого Шерзата и его, а в руках у него, якобы, был складной нож.

Фото: кадр из видео

Однако сам Азамат Токтаубаев категорически отверг эти обвинения, заявив, что никого не трогал и участия в драке не принимал. Также он отметил, что не имел при себе ножа.

Ранее его брат Нурбол Токтаубаев выступил в суде. Он заявил, что сразу после происшествия дал показания в полиции под давлением.

Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

Подробности здесь.

Ранее в суде свидетелями выступили Дана Жаксыгелди, Эльмира Нурбекова, Илдаш Розыбакиев, Арлан Казыкенов, полицейские, Талгат Аширбаев, Адиль Тилеубекулы, Сакен Акежанов, Арлан Кусаинов, Данияр Жанболатулы.

Кроме того была продемонстрирована видеозапись показаний несовершеннолетнего свидетеля Алдияра Махмета, ранее данных на закрытом процессе в городе Конаеве.

В суде выступили бабушка погибшего подростка Жумабике Кадырова и мама Шерзата.

Отец Шерзата Каржаубай Нурымов рассказал о последних минутах жизни своего сына и объяснил, почему в ту ночь вышел на улицу с ножом в руках.

Также К. Нурымов озвучил свою версию событий трагической ночи. Он просил впредь не беспокоить его семью.

Было озвучено, какие травмы получил брат Шерзата Болата — Нурканат Гаипбаев в ночь с 3 на 4 октября прошлого года во время драки.

Прокурор зачитала показания покойного дяди подростка Нурканата Гаипбаева.

Также подсудимый Дархан Аскентай выступил в суде и изложил свою версию произошедшего. Он не признает свою вину.