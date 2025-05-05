Жители Талгара дали показания в суде по делу Шерзата

В ходе заседания выступил житель Талгара Сакен Акежанов, чей дом расположен напротив магазина «Камажай», где в ночь с 3 на 4 октября 2024 года произошла массовая драка. Он рассказал, что ему довелось увидеть той ночью.

Отвечая на вопросы суда, он подчеркнул, что не знаком ни с потерпевшими, ни с подсудимыми. По его словам, в ту ночь он спал, но внезапно проснулся от громкого хлопка.

— Сначала подумал, что это мотоцикл, выхлоп, — вспоминает свидетель. — Но позже от соседей узнал, что это мог быть выстрел.

Далее он услышал женский голос, доносившийся с улицы — женщина громко звала на помощь. Акежанов вышел на балкон и увидел около десяти парней, которые избивали одного парня.

— Я крикнул: «Эй, парни, остановитесь, убьёте же!». Лица различить не смог — у меня близорукость, — сказал он.

Он также добавил, что один из участников схватки нанес лежащему удар каким-то длинным предметом, но разглядеть, что это было, не смог. По его словам, на балконе он пробыл около двух минут, после чего сразу вызвал скорую помощь. Сам момент, когда пострадавшего забрали, он не видел.

Адвокаты подсудимых сослались на его показания, данные во время следствия, и попросили уточнить один из моментов. В протоколе указано: «Один человек подошел, присел. Потом подошла женщина. Затем подошла группа парней, выхватила из его рук ружье», — озвучил адвокат.

— Я не разобрал, из рук ли забрали или с земли подняли. Взяли какой-то предмет и ударили им по голове, — уточнил свидетель.

Еще одним свидетелем на процессе стал Арлан Кусаинов. По его словам, в ту ночь он находился возле здания акимата. В этот момент одному из его друзей по имени Данияр позвонила мама и предупредила сына, чтобы тот срочно возвращался домой — якобы произошла стрельба. Несмотря на это, компания всё же решила поехать к месту происшествия на трёх автомобилях. Арлан уточнил, что никого из участников драки он не знает.

Фото: кадр из видео

— Мы сели по машинам и поехали туда, на автобазу. Я приехал последним. Мне позвонил друг, мы поговорили, и я подошёл к месту. Там уже почти никого не было — люди расходились. Я ничего подозрительного не заметил, да и на улики внимания не обращал. Потом вместе с Даулетом Мухамедияровым мы поехали к другу, Эмилю Мамедову, на его рабочее место, которое находится выше по улице, — рассказал он.

Спустя некоторое время они вновь вернулись к месту происшествия. Там находилась незнакомая женщина, которая сообщила, что кто-то умер. После этого Арлан уехал. Отвечая на вопросы в суде, он отметил, что после той ночи не созванивался с друзьями — так как общается с ними не близко.

Другим свидетелем стал Данияр Жанболатулы. Он также не был знаком ни с потерпевшими, ни с подсудимыми. В ночь с 3 на 4 октября он после тренировки находился с друзьями возле акимата. В какой-то момент ему позвонила мать, поинтересовалась, где он находится. Далее они все отправились в магазин.

Фото: кадр из видео

— Я приехал на место вместе с Арланом Кусаиновым. Когда подъехали, там уже находились ребята с травмами — кажется, это были друзья Шерзата. У одного из них была кровь на голове, остальные выглядели испуганными и растерянными. Мы тогда так и не поняли, что именно произошло, думали, что это обычная драка. Постояли какое-то время, после чего Юлдаш с Арланом куда-то уехали. К кому и по какому поводу — мне неизвестно, — рассказал в суде Данияр.

Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

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