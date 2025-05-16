Признаю, что нарушил пробацию: подсудимый по делу Шерзата

Во время очередного судебного заседания прокурор уточнила у подсудимого обстоятельства ранее совершенного им преступления. Как выяснилось, решением Талгарского районного суда от 17 октября 2024 года Азамат Токтаубаев был приговорен к семи годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На момент произошедшего он находился под домашним арестом, однако нарушил пробационный контроль.

— Я действительно был на домашнем аресте по постановлению суда и был ознакомлен с его условиями. Понимал, что мне нельзя находиться в увеселительных заведениях и выходить поздно, но нарушил эти правила. Признаю свою вину. Если бы тогда остался дома, не оказался бы в этой ситуации. В тот вечер я был вынужден — мне нужно было в аптеку по состоянию здоровья, — пояснил подсудимый.

Азамат Токтаубаев в ходе заседания рассказал и о своем прежнем деле, за которое ранее был осужден. По его словам, вынесенное тогда решение оказалось несправедливым из-за резонанса вокруг трагедии с Шерзатом.

— 14 декабря 2023 года меня признали подозреваемым по части 1 статьи 106 УК РК и санкционировали арест на два месяца. Меня поместили в СИЗО Талдыкоргана. Потерпевший тогда подал заявление, что не имеет отношения к этому делу. Также не было и доказательств моей причастности, — отметил он.

6 февраля подсудимого перевели под домашний арест. Все лето он добросовестно отмечался в полиции Талдыкоргана. Однако позже дело было переквалифицировано на часть 2 статьи 106 УК РК.

— Потерпевший говорил, что я ни при чем, но позже появились свидетели. После резонанса (по делу Шерзата — прим.автора), Талгарский районный суд от 17 октября 2024 года вынес приговор, не принимая во внимание показания свидетелей и потерпевшего. Суд назначил мне семь лет лишения свободы. Сейчас я подал апелляцию в Верховный суд. Я выиграю это дело, — уточнил Азамат Токтаубаев.

Ранее Азамат Токтаубаев озвучил свою версию событий, произошедших в ночь с 3 на 4 октября 2024 года у магазина «Камажай».

До этого его брат Нурбол Токтаубаев выступил в суде. Он заявил, что сразу после происшествия дал показания в полиции под давлением.

Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

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Ранее в суде свидетелями выступили Дана Жаксыгелди, Эльмира Нурбекова, Илдаш Розыбакиев, Арлан Казыкенов, полицейские, Талгат Аширбаев, Адиль Тилеубекулы, Сакен Акежанов, Арлан Кусаинов, Данияр Жанболатулы.

Кроме того была продемонстрирована видеозапись показаний несовершеннолетнего свидетеля Алдияра Махмета, ранее данных на закрытом процессе в городе Конаеве.

В суде выступили бабушка погибшего подростка Жумабике Кадырова и мама Шерзата.

Отец Шерзата Каржаубай Нурымов рассказал о последних минутах жизни своего сына и объяснил, почему в ту ночь вышел на улицу с ножом в руках.

Также К. Нурымов озвучил свою версию событий трагической ночи. Он просил впредь не беспокоить его семью.

Было озвучено, какие травмы получил брат Шерзата Болата — Нурканат Гаипбаев в ночь с 3 на 4 октября прошлого года во время драки.

Прокурор зачитала показания покойного дяди подростка Нурканата Гаипбаева.

Также подсудимый Дархан Аскентай выступил в суде и изложил свою версию произошедшего. Он не признает свою вину.