Мог выстрелить в спину: подсудимый дал показания о конфликте с дядей Шерзата

В ходе допроса подсудимый рассказал, что вечером 3 октября 2024 года вместе с другом Равилем Сакиевым отправился в кафе «Эйфория», чтобы отдохнуть. Спустя некоторое время к ним присоединились две девушки, а следом подъехали Абзал Шынасыл, Шынгыс Белгожаев и Азамат Токтаубаев. Позже в компании появились Нурбол Токтаубаев и Думан Ыскак.

— Спустя время Думан и Нурбол куда-то уехали. Когда кафе начали закрывать, мы все вышли на улицу и продолжили общаться. Тогда Шынгыс или Азамат подошел и сообщил, что якобы избили Нурбола. Кто именно и из-за чего — никто из нас не знал. Мы сели в Mercedes и поехали в сторону улицы Менделеева. Там, у магазина «Камажай», уже собралась толпа — человек восемь-девять. Я вышел из машины, чтобы поздороваться, но все были злые и напряженные. Я спросил, что случилось, но никто не ответил, — вспоминает подсудимый.

По его словам, в этот момент Шерзат Болат неожиданно нанес ему удар. Ильясов отшатнулся назад. Затем из магазина вышел Каржаубай Нурымов с ножом в руках, и началась суматоха. Прозвучал первый выстрел, следом Шерзат нанес еще один удар.

— В этот момент раздался второй выстрел. Кто-то крикнул: «Стойте, буду стрелять!». Я сказал: «Отпусти ружье!». Потом увидел Шерзата — кажется, он уже падал, а Нурганат пытался его поднять. Я успел выхватить ружье и прикладом нанес два удара. Началась паника, крики. Кто-то звал скорую. После этого все начали разбегаться, — рассказал Нуркияс Ильясов.

По словам подсудимого, после инцидента они сели в машины и уехали.

Отвечая на уточняющие вопросы адвоката, Нуркияс Ильясов сообщил, что выстрел в ту ночь произвел дядя Шерзата — Нурганат Гаипбаев. По его словам, тот направил ствол в их сторону.

Адвокат поинтересовался: «Нурганат произвел второй выстрел, вы прятались за дерево. Что помешало вам просто покинуть место происшествия?»

— Я мог бы уйти, но ружье было заряжено. Я подумал, что он выстрелит мне в спину. Он был в ярости, кричал, что убьет. Поэтому я пытался забрать у него оружие, — заявил подсудимый.

Также он пояснил, зачем нанес удар прикладом ружья по Нурганату.

— Я целился в затылок, но точно не попал. Ударил, потому что он стрелял в нас, и я разозлился. Это было на эмоциях, — добавил он.

При этом он утверждает, что не бил Шерзата, а только Нурганата Гаипбаева.

Дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

Какие травмы получил брат Шерзата Болата — Нурганат Гаипбаев, читайте по ссылке.

Подробности происшествия тут.

Показания свидетелей:

В суде свидетелями уже выступили Дана Жаксыгелди, Эльмира Нурбекова, Илдаш Розыбакиев, Арлан Казыкенов, полицейские, Талгат Аширбаев, Адиль Тилеубекулы, Сакен Акежанов, Арлан Кусаинов, Данияр Жанболатулы.

Кроме того была продемонстрирована видеозапись показаний несовершеннолетнего свидетеля Алдияра Махмета, ранее данных на закрытом процессе в городе Конаеве.

Показания семьи:

Также показания дали бабушка погибшего подростка Жумабике Кадырова и мама Шерзата, отец Шерзата Каржаубай Нурымов.

Каржаубай Нурымов рассказал о последних минутах жизни своего сына и объяснил, почему в ту ночь вышел на улицу с ножом в руках. Он также просил впредь не беспокоить его семью.

Было озвучено, какие травмы получил брат Шерзата Болата — Нурканат Гаипбаев в ночь с 3 на 4 октября прошлого года во время драки.

Прокурор зачитала показания покойного дяди подростка Нурканата Гаипбаева.

Показания подсудимых:

В суде выступили Дархан Аскентай. Он не признает свою вину.

Нурбол Токтаубаев заявил, что сразу после происшествия дал показания в полиции под давлением.

Азамат Токтаубаев ответил, за что пнул дядю Шенрзата и рассказал, за что его осудили на 7 лет в октбяре 2024 года.

Свою версию озвучил и несовершеннолетний Думан Ыскак.