Дело Шерзата: подсудимые выступили в прениях

В ходе судебного заседания подсудимые выступили с речью, прося прощения у семьи погибшего и выражая соболезнования.

Дархан Аскентай

Дархан Аскентай выразил искренние соболезнования родным и близким Шерзата Полата. В своем выступлении он заявил, что не наносил ударов и не имел при себе ножа в ту ночь. Дархан признался, что сожалеет о том, что позвал на место происшествия Нурбола Токтаубаева, не предполагая, что ситуация примет столь трагический оборот.

— Если взглянуть на эту ситуацию, то на произошедшее в немалой степени повлиял потерпевший Каржаубай Нурымов. Во-первых, он дал Шерзату ложную информацию обо мне. Во-вторых, если бы не проявил агрессию и не достал нож, а Шерзат, в свою очередь, не начал драку, этого трагического конфликта можно было бы избежать, — отметил Аскентай.

Равиль Сакиев

Равиль Сакиев в ходе судебных прений публично извинился перед бабушкой погибшего — Жумбикой Кадировой. Он признал, что в ту ночь несколько раз пнул Нурганата Гаипбаева, и искренне сожалеет о содеянном. Вместе с тем Сакиев выразил недоумение в связи с тем, что в отношении него выдвинуты обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса.

— В своем первом показании Гаипбаев утверждал, что его ранил ножом Азамат, а во втором — уже Нуркияс. На очной ставке он говорил, что знает меня с 2017 года, поэтому очевидно, что он не мог меня спутать с кем-то другим. Во время очной ставки с Гаипбаевым, я сказал, что него было ружье, тогда он отметил, что ранил его я. Но если бы это было так, я бы сам не предложил ребятам отправиться в полицию. У меня не было при себе холодного оружия. Из видеозаписей видно, что в момент начала конфликта я разговаривал с Нурганатом. Я нанес удар уже после того, как он открыл огонь из ружья. Признаю свою вину за этот поступок и искренне жалею о случившемся, — отметил Сакиев.

Он подчеркнул, что не согласен с предъявленными обвинениями и просит суд признать его действия только по статье 293, часть 3 УК РК (хулиганство).

Нурбол Токтаубаев

Нурбол Токтаубаев в ходе выступления на судебных прениях отметил, что частично признает свою вину, однако утверждает, что не участвовал в драке и не применял насилия. По его словам, все произошло спонтанно, а участие в конфликте стало следствием просьбы близкого друга.

— Мне позвонил Дархан, мой давний друг, и попросил помочь. Я поехал в магазин лишь для того, чтобы узнать его состояние. Драку я не начинал, физическую силу не применял, ножа в руках не держал. Следствие утверждает, что я использовал нож, основываясь только на показаниях потерпевших. Да, я находился среди толпы, но активного участия не принимал, конфликта не провоцировал. Я никогда не причинял никому вреда и не шел туда с целью устроить драку. Хотел лишь разобраться в ситуации, но все обернулось трагедией, — сказал он.

По словам Токтаубаева, изначально их целью было помирить Дархана Аскентая и Каржаубая Нурымова. Никакого сговора и намерения устроить драку у компании не было.

— Я не говорил, что я хуторской и не говорил, что «поставишь здоровье». Если бы я это сказал, то Нурымов побежал бы на меня, но, как видно на видео, он с ножом бросился в сторону Дархана, — подчеркнул он.

Нурбол Токтаубаев отметил, что не согласен с предъявленным обвинением, однако поддерживает позицию своего адвоката. Он также добавил, что, по его мнению, Каржаубай Нурымов должен быть привлечен к ответственности в качестве подозреваемого, поскольку спровоцировал конфликт.

Кроме того, он подчеркнул, что Дидар Калиахмет и Думан Ыскак не имели отношения к этой драке — их, по его словам, он среди толпы не видел.

— Я женат, ранее не судим, имею стабильную работу, жилье и намерен исправиться. Для меня произошедшее стало серьезным уроком. Я осознаю свои ошибки и прошу суд проявить снисхождение, — сказал в завершение Нурбол Токтаубаев.

Азамат Токтаубаев

Азамат Токтаубаев рассказал, что в ночь с 3 на 4 октября 2024 года находился под домашним арестом. Однако из-за плохого самочувствия ему пришлось выйти в аптеку. В этот момент к нему домой приехал Шынгыс Бельгожаев, чтобы узнать о его состоянии. Позже Азамат попросил Бельгожаева отвезти его в Талгар, где ему поступил звонок от Нуркияса Ильясова с просьбой забрать его в аул. Так он оказался у кафе Эйфория.

— Мы не имели никаких намерений совершать преступление, никто из нас не готовился к такому исходу. Шынгысу Бельгожаеву позвонил мой брат, а я отправился в магазин, чтобы узнать, как он себя чувствует. Я признаю, что был там, но у меня не было никакого оружия, я никого не ранил и не причинял вреда, — отметил он.

Азамат Токтаубаев подчеркнул, что сожалеет о том, что оказался на месте происшествия, и попросил прощения за своего брата. По его словам, у него не было злого умысла, он не применял физическую силу, и единственной его целью было узнать состояние брата.

— Я понимаю, что совершил ошибку, оказавшись в том месте в то время. Этот случай стал для меня серьезным жизненным уроком. Я не считаю себя опасным для общества. У меня есть маленький ребенок, которого сейчас воспитывает жена, и я — единственный кормилец в семье. Прошу суд вынести справедливое решение, — сказал он в завершение.

Думан Ыскак

Думан Ыскак в своем выступлении отметил, что поддерживает позицию своего адвоката и полностью согласен с заявленными доводами. Он обратился к суду с просьбой оправдать его и вынести справедливое, взвешенное решение.

Шынгыс Бельгожаев

Шынгыс Бельгожаев в своем выступлении перед судом выразил искренние извинения перед потерпевшими за то, что оказался там в ту ночь, и глубоко сожалеет о произошедшем. Он подчеркнул, что никто из них не являлся членами организованной преступной группы, и у них не было намерения вступать в конфликт.

— Если бы мы знали, что там будет ружье, и что все так обернется — никто бы туда не пошел, — сказал он.

Подсудимый отметил, что слова Каржаубая Нурымова о том, что он якобы гнался за ним с ножом и порвал одежду — не соответствуют действительности. По его словам, он видел Нурымова лишь возле магазина и не преследовал его. Также он опроверг, что наносил удары рукояткой ножа, признав, что ударил только кулаком.

Шынгыс Бельгожаев добавил, что трагедия произошла спонтанно, и если бы Шерзат Болат не ударил Дархана Аскентая, Каржаубай Нурымов не достал бы нож, а затем Шерзат вновь не ударил Нуркияса Ильясова, Нурганат Гаипбаев не взял бы ружье и не начал стрелять, то всего этого конфликта можно было бы избежать.

Он отметил, что Думан Ыскак обвиняется беспричинно, а с Дидаром Калиахметом он вообще познакомился только в следственном изоляторе.

В завершение своего выступления Шынгыс Бельгожаев обратился к суду с просьбой признать Каржаубая Нурымова виновным по статье 293 УК РК. А что касается гражданского иска на 660 миллионов тенге, он подчеркнул, что такую сумму им всем вместе не собрать до конца жизни, и попросил суд оставить ходатайство о взыскании этой суммы без удовлетворения.

Нурияс Ильясов

Нурияс Ильясов в своем обращении к суду принес искренние извинения родителям Шерзата и отметил, что никому не пожелал бы оказаться в такой ситуации. Он сожалеет о том, что в ту ночь находился на месте происшествия.

По его словам, конфликт начался с того, что Шерзат Болат первым ударил его, а затем его дядя открыл стрельбу в их сторону. Если бы не эти действия, трагических последствий можно было бы избежать. Нурияс подчеркнул, что он не был знаком с Дарханом Аскентаем, а приехал лишь по просьбе Нурбола Токтаубаева, чтобы разобраться в ситуации. Никаких намерений устраивать драку у него не было.

— Как только я подъехал, Шерзат сам ударил меня первым. Потом началась драка, в какой-то момент его дядя выстрелил в нашу сторону. Я растерялся и испугался. Когда он в третий раз заряжал ружье, я уже думал, что он нас точно убьет. Тогда я ударил его и отобрал ружье. Я жалею, что так поступил. Еще раз прошу прощения у семьи Шерзата. Никому не желаю оказаться в такой ситуации. Я прошу суд вынести справедливое решение. Я не бил Шерзата, а только Нурганата Гаипбаева, — сказал он.

Дидар Калиахметов

Дидар Калиахметов выразил извинения матери и отцу Шерзата за то, что в ту ночь не вмешался и не разнял драку. Он также попросил прощения у своей семьи за то, что оказался в подобной ситуации и поставил их в трудное положение.

Он заявил, что не принимал участия в драке, никого не бил и не провоцировал конфликт. По его словам, следствие не представило ни одного доказательства его вины. Он обратился к суду с просьбой вынести справедливое решение.

Абзал Шынасыл

Абзал Шынасыл в своем выступлении принес извинения семье потерпевших и выразил соболезнования. Он отметил, что не совершал убийства Шерзата и не наносил ему побоев. Он готов понести наказание за реальные поступки, но только по закону.

— Я рассказал следствию, как все происходило, и почему тогда изменил показания. Это была ошибка — я взял вину на себя из-за гордости. Уважаемый суд, я не боюсь наказания и прошу вынести справедливый приговор. Прошу признать меня виновным по статье 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В интернете меня хейтят, пишут, что я сын богача, что у меня отец — аким. Но это неправда. Я живу с мамой, нет отца. Мы не организованная группа, и никто из нас не планировал причинить кому-то вред. Повторюсь, я не убивал Шерзата, но нет точного доказательства. Поэтому не могу сказать, кто это совершил, — добавил он.

Отметим, что суд проходит в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.

Какие сроки запросило гособвинение для обвиняемых, читайте здесь.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Подробности происшествия тут.