Дело Шерзата Болата: прокурор озвучила сроки для обвиняемых

В ходе судебных прений государственный обвинитель Дана Сарсембай заявила, что, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти 16-летнего Шерзата Болата стала обильная кровопотеря, вызванная проникающим ножевым ранением в левую грудную клетку.

Она подчеркнула, что в материалах дела имеются достаточные доказательства, подтверждающие, что смертельный удар нанес Абзал Шынасыл.

Также она подробно остановилась на роли каждого из подсудимых.

Шынгыс Бельгожаев после ранения Шерзата нанёс ему удары ногами по голове и рукояткой ножа. По данным обвинения, его действия квалифицированы как хулиганство с применением холодного оружия.

Нуркияс Ильясов попытался нанести удар прикладом охотничьего ружья по голове Шерзата, однако попал в руку его матери — Бишембиевой. Остальные удары пришлись по Нурганату Гаипбаеву, причинив лёгкие телесные повреждения. Несмотря на то, что ружьё было заряжено, следствием не установлено намерения убить подростка. Его действия квалифицированы как хулиганство с применением огнестрельного и холодного оружия.

Дархан Аскентай, Равиль Сакиев, Азамат и Нурбол Токтаубаевы, а также Дидар Калиахмет совместно избивали руками и ногами Шерзата Болата и Нурганата Гаипбаева, когда те уже лежали на земле. Однако, как следует из заключения судебно-медицинской экспертизы, эти удары не нанесли Шерзату серьёзного вреда и не имели прямой причинно-следственной связи с его смертью.

Прокурор уточнила хронологию произошедшего:

— Смертельное ранение ножом было нанесено в 00:42. Спустя три минуты — в 00:45 — Шынгыс Бельгожаев, Нуркияс Ильясов, Дархан Аскентай, Азамат и Нурбол Токтаубаевы, Равиль Сакиев и Дидар Калиахмет продолжили избиение Шерзата и Нурганата Гаипбаева. После чего, через 3-4 минуты, все нападавшие покинули место происшествия, — сообщила представитель гособвинения.

Гособвинение отдельно остановилось на действиях Равиля Сакиева, которому вменяются сразу несколько статей Уголовного кодекса.

— Сакиев признал свое участие в драке, однако отрицает, что нанес удар ножом Нурганату Гаипбаеву вместе с Абзалом Шынасылом и что имел намерение убить его. Однако собранные доказательства свидетельствуют об обратном, — заявила Дана Сарсембай.

По словам прокурора, согласно показаниям Каржаубая Нурымова, Сакиев во время драки бросил в него бутылку, а затем нанес ножевое ранение Гаипбаеву. Эти показания подтверждаются видеозаписями с камеры наблюдения, где видно, как Сакиев поднимает бутылку с земли и бросает ее в сторону толпы. Сам Сакиев факт броска также признал.

Кроме того, потерпевший Нурганат Гаипбаев сообщил, что Сакиев ударил его по лицу, а затем дважды ранил ножом в правое бедро. Эти слова он повторил в ходе очной ставки с Сакиевым, где подтвердил, что именно тот был вооружен ножом и нанес удары.

Сколько запросило гособвинение

Обвинение запросило для обвиняемых в убийстве Шерзата Болата следующие сроки заключения:

•⁠ ⁠Абзал Шынасыл — по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет лишения свободы, по ч.2 ст. 99 (убийство) — 20 лет, по ч.3 ст. 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) — 15 лет. На основании ст. 58 УК РК (назначение наказания по совокупности преступлений) — окончательно 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

•⁠ ⁠Равиль Сакиев — по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет, по ч.2 ст. 99 и ч.3 ст. 24 (покушение на убийство) — 15 лет. По совокупности — 20 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

•⁠ ⁠Дархан Аскентай — по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

•⁠ ⁠Шынгыс Бельгожаев — по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

•⁠ ⁠Нурбол Токтаубаев — по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

•⁠ ⁠Азамат Токтаубаев — по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет, по ст. 188 (кража) — 3 года. На основании ст. 58 ч.3 (по совокупности преступлений) — 9 лет, с учетом ранее назначенного наказания Талгарским районным судом от 17.10.2024 по ст. 58 ч.6 УК РК — окончательно 15 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

•⁠ ⁠Нуркияс Ильясов — по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет. Также он обязан отбывать наказание за ранее совершенные преступления по решению Талгарского районного суда от 04.04.2024. По совокупности — 9 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

•⁠ ⁠Дидар Калиахмет — по ч.3 ст. 293 (хулиганство) — 7 лет лишения свободы.

•⁠ ⁠Думан Ыскак (несовершеннолетний) — по ст. 434 (недонесение о тяжком преступлении) — 1 год и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении для несовершеннолетних средней безопасности.

Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Подробности происшествия тут.