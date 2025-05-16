Не хотел бить Шерзата, перепутал: еще один подсудимый выступил в суде

В ходе допроса Шынгыс рассказал, что вечером 3 октября 2024 года он встретился с другом Азаматом Токтаубаевым. Во время их общения Азамату позвонил Нуркияс Ильясов и пригласил в кафе «Эйфория», где уже находились Нуркияс, Равиль Сакиев, Абзал Шынасыл и две девушки. Далее к ним присоединились Нурбол Токтаубаев и Думан Ыскак. Последние позже уехали.

— Спустя некоторое время мне позвонил Нурбол и сказал, что у магазина на улице Менделеева произошел какой-то инцидент, и попросил подъехать. Рядом со мной был Азамат, он поговорил со своим братом Нурболом. После этого мы вышли из кафе и направились к магазину «Камажай». Там уже собралось около десяти человек, среди которых были Нурбол и Дархан Аскентай. Мы с Дарханом близко не общались, но я заметил, что его лицо было в крови. Поздоровался с ним, он сказал, что его ударили, — вспоминает он.

Он утверждает, что после этого из магазина выбежал Каржаубай Нурымов с ножом.

— Я на всякий случай достал из кармана свой нож, надеясь, что это остановит его, но он продолжил движение. Тогда я пнул дверь магазина и затолкнул его обратно. Рядом уже кричали, чтобы он бросил нож и успокоился. Это был кухонный нож, — рассказал подсудимый.

Далее, по словам Шынгыса, завязалась драка. Кто первым начал — он не видел. Вскоре раздался выстрел.

— Я увидел, как бородатый мужчина целится в нашу сторону. Мы начали укрываться за деревом. После второго выстрела ребята подбежали к нему, и я тоже пошел. Потом тоже пинал и бил кого-то. В тот момент я хотел ударить бородатого с ружьем, но позже, пересматривая видео, понял, что бил Шерзата. Потом услышал крики: «Поехали!». Мы все сели в машину и уехали, — признался Шынгыс Белгожаев.

Отвечая на вопросы адвокатов, Шынгыс Белгожаев заявил, что в период предварительного следствия на него оказывалось давление. По его словам, первые показания, которые он дал в полиции, он не поддерживает.

Прокурор уточнила, почему в таком случае он не сообщил об этом официально. На это подсудимый ответил, что не подал заявление, так как у него не было на руках доказательств — на теле не осталось следов, хотя, по его словам, в отделе на него надевали пакет на голову.

Также в ходе допроса прокурор поинтересовалась, почему подсудимый имел при себе нож. В ответ на это Шынгыс Белгожаев пояснил, что еще по телефону, когда Нурбол сообщил о случившемся у магазина, тот упомянул, что на месте продавец бегает с ножом. По словам подсудимого, после этого он решил взять с собой нож в целях самозащиты.

Дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Какие травмы получил брат Шерзата Болата — Нурганат Гаипбаев, читайте по ссылке. https://www.inform.kz/ru/sotryasenie-mozga-nozhevie-rani-v-sude-rasskazali-o-travmah-brata-sherzata-bolata-6b5985

Подробности происшествия тут.

Показания свидетелей:

В суде свидетелями уже выступили Дана Жаксыгелди, Эльмира Нурбекова, Илдаш Розыбакиев, Арлан Казыкенов, полицейские, Талгат Аширбаев, Адиль Тилеубекулы, Сакен Акежанов, Арлан Кусаинов, Данияр Жанболатулы.

Кроме того была продемонстрирована видеозапись показаний несовершеннолетнего свидетеля Алдияра Махмета, ранее данных на закрытом процессе в городе Конаеве.

Показания семьи:

Также показания дали бабушка погибшего подростка Жумабике Кадырова и мама Шерзата, отец Шерзата Каржаубай Нурымов.

Каржаубай Нурымов рассказал о последних минутах жизни своего сына и объяснил, почему в ту ночь вышел на улицу с ножом в руках. Он также просил впредь не беспокоить его семью.

Было озвучено, какие травмы получил брат Шерзата Болата — Нурканат Гаипбаев в ночь с 3 на 4 октября прошлого года во время драки.

Прокурор зачитала показания покойного дяди подростка Нурканата Гаипбаева.

Показания подсудимых:

В суде выступил Дархан Аскентай. Он не признает свою вину.



Что сказал Нурбол Токтаубаев, читайте по ссылке. Он заявил, что сразу после происшествия дал показания в полиции под давлением.

Азамат Токтаубаев также был на допросе. Он ответил за что пнул дядю Шерзата и рассказал, за что его осудили на 7 лет в октбяре 2024 года.

Свои версии озвучили несовершеннолетний Думан Ыскак и Нуркияс Ильясов.