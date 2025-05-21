Трижды ударил ножом: главный фигурант по делу Шерзата озвучил свою версию в суде

Во время допроса подсудимый рассказал, что вечером 3 октября 2024 года находился дома, после чего поехал к своему другу Нуркиясу Ильясову. Тот вместе с Равилем Сакиевым находился в кафе «Эйфория», куда позже присоединился и сам Абзал. Вскоре за столиком собрались Дана Жаксыгелди, Эльвира Нурбекова, Шынгыс Белгожаев, Азамат Токтаубаев, а также Нурбол Токтаубаев и Думан Ыскак.

— Ближе к полуночи сотрудники кафе сообщили, что заведение закрывается. Я обратил внимание, что за столом не было Шынгыса Белгожаева и Азамата Токтаубаева. В этот момент мне позвонил Азамат и сообщил, что друга его брата Нурбола избили в магазине на улице Менделеева. Затем мы покинули кафе. Все сели в машину Шынгыса Белгожаева, но для меня места не хватило, — рассказал Абзал Шынасыл.

По словам подсудимого, он вернулся в кафе и встретил там знакомого — Талгата Аширбаева, который приехал обсудить предстоящую свадьбу с администрацией. Абзал попросил его подвезти в сторону магазина, и тот согласился.

— Уже в дороге мне написала Дана Жаксыгелди, сообщив, что началась драка, и спросила, где я нахожусь. Мы пытались найти тот самый магазин, а затем заметили скопление людей и услышали шум. Я сказал Талгату остановиться, вышел из машины и пошёл в сторону толпы, — добавил подсудимый.

Далее, по словам Абзала Шынасыла, в этот момент на него набросился высокий бородатый мужчина — это был Нурганат Гаипбаев. Завязалась драка, в ходе которой он ударил Нурганата. После этого он побежал к соседнему магазину, где из багажника автомобиля достал ружьё.

— Я слышал, как он выкрикнул «стоять», после чего произвел выстрел в воздух. Затем он перезарядил ружье и направил его в нашу сторону, — рассказал подсудимый. — Я крикнул ему: «Брось ружье, давай поговорим». Он ответил: «Я буду стрелять». Тогда я сказал: «Стреляй». Он выстрелил. Пуля прошла мимо меня, я присел.

По словам Абзала, в этот момент один из его знакомых побежал в сторону вооруженного мужчины, пока тот перезаряжал ружье. Завязалась потасовка. Абзал тоже подошел ближе и увидел, как рядом с ними упал Шерзат Болат.

— Я не понял, от чего он упал, подумал, что поскользнулся. Слышал, как он звал скорую. В тот момент я его пнул. Затем кто-то схватил меня сзади — я обернулся и дважды ударил этого человека. Позже оказалось, что это был Дархан Аскентай, — сообщил Шынасыл.

Он отметил, что думал, будто Нурганат Гаипбаев скрылся, но увидел его, лежащего лицом на асфальте, куда его увели другие. Тогда Абзал достал нож и трижды ударил Гаипбаева в бедро.

— Я вытащил нож из кармана и три раза ударил в бедро, — признался он.

Затем все решили уехать с места.

— Когда я сел в машину, заметил, что ружье лежит в салоне. Мы с Азаматом сели вперед. Поехали в магазин «777». Девушки зашли внутрь, а я тем временем достал нож и промыл его энергетиком, чтобы стереть следы, — добавил он.

После этого, по его словам, компания направилась в сторону биатлонного комплекса. В дороге Абзал познакомился с Дарханом Аскентаем и стал выяснять, что стало причиной конфликта. В разговоре с Равилем или Шынгысом он признался, что нанес три удара ножом одному из парней. Тогда же, по его словам, он избавился от орудия преступления.

Позже он узнал, что в результате драки один из участников — погиб. Вскоре после этого компанию задержали по пути в Талгар.

Дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.