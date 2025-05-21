Мы договорились, что я возьму вину на себя: главный фигурант дела Шерзата отказался от показаний

Во время допроса в суде подсудимый Абзал Шынасыл объяснил, почему в ту ночь у него с собой был нож.

— За три дня до этих событий на одной из автозаправок на меня напали трое неизвестных. Они били меня и пытались догнать с ножом. Тогда я еле убежал. С тех пор я стал опасаться за свою безопасность. В тот вечер, перед тем как выйти из дома, я взял на кухне нож и положил его в карман. Подумал, что эти люди могут оказаться в кафе, и в случае чего — буду обороняться, — пояснил Шынасыл.

На судебном заседании Абзал Шынасыл отказался от своих прежних признательных показаний. По его словам, он не причастен к убийству Шерзата Болата и не знает, кто именно нанес подростку смертельный удар ножом.

Когда адвокат задал вопрос, почему в ходе предварительного следствия он сообщил, что это сделал именно он, подсудимый объяснил:

— В полиции Талгара следователи сказали, что убийство совершил один человек. И если никто не признается, то всем будет тяжело. Ответственность понесут все, как за групповое преступление. Потом, когда нас этапировали в Конаев, мы с Равилем, Шынгысом и Азаматом договорились между собой. Равиль Сакиев тогда сказал, что это сделал один человек, пусть кто-то признается. Поскольку у меня был нож, я подумал и сказал, что возьму на себя Шерзата, а Шынгыс — Нурганата. После этого мы дали такие показания следователю, — объяснил Шынасыл.

Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.