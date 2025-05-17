Подсудимый по делу Шерзата назвал того, у кого был нож

В ходе допроса Сакиев сообщил, что вечером 3 октября 2024 года встретился со своим другом Нуркиясом Ильясовым. Вместе они отправились в кафе «Эйфория», куда позже пригласили знакомую по имени Эльмира, которая приехала в сопровождении подруги. За столом к ним присоединились Абзал Шынасыл, Шынгыс Белгожаев, Азамат Токтаубаев, а также Нурбол Токтаубаев и Думан Ыскак. Спустя какое-то время Нурбол и Думан покинули заведение.

— Когда официантка сообщила, что кафе закрывается, я оплатил счет и вышел вместе с Эльмирой. Мы сели в машину Шынгыса. Я думал, что едем просто в магазин, никто мне ничего не говорил. Уже на месте, у магазина «Камажай», я увидел незнакомого мне Дархана (Аскентая - прим.автора), лицо которого было в крови. Там стояли несколько человек, среди них был и Нурбол, — рассказал Сакиев.

По его словам, он также встретил Нурганата Гаипбаева, с которым был знаком с 2017 года. Тот отвел его в сторону и пояснил, что произошло недоразумение — младший брат Шерзат якобы ударил одного из их ребят. Однако Сакиев отметил, что не знает Дархана и не имеет к нему отношения.

— В этот момент возле магазина началась драка. Нурганат побежал туда, я тоже направился следом. Затем услышал шум за магазином. Далее я увидел, как Шынгыс пнул дверь магазина. Эльмира - девушка, которая приехала с нами, попыталась меня оттащить, говорила, чтобы я не лез. Я успокаивал ее, сказал, что заберу своих ребят. Вдруг раздался выстрел, было темно. Я подумал, что кого-то ранили и побежал в ту сторону. Хотя я понимал, что ружье точно не у наших ребят — я не видел, чтобы кто-то доставал оружие из машин, — рассказал подсудимый.

По словам Сакиева, он увидел, как Нурганат Гаипбаев направляет ружье в сторону их друзей и произвел еще один выстрел. Он попытался его остановить.

— Я увидел, что Нурганат заряжает ружье. Подбежал к нему, чтобы отобрать ружье, но в борьбе упал, кажется в арык. Рядом был Нуркияс. Когда я поднялся, услышал, как Нурганат на расстоянии 15-20 метров сидел и кричал: «скорую!». Там лежал один человек. Потом увидел, как Нуркияс бил его прикладом по затылку. Абзал кого-то бил. И Нурбол тоже был. Там была еще женщина, кричала, звала на помощь. Тогда я быстро ушел, надел капюшон и первым сел в машину. Позже все ребята тоже подбежали, сели, и мы уехали, — пояснил он.

Сакиев добавил, что уже в машине заметил, как Азамат положил ружье в салон. После этого компания отправилась в магазин «777».

— Я все это время сидел в машине, даже не выходил. Попросил ребят, чтобы отвезли меня домой, но тогда Абзал сказал, что ударил кого-то ножом, и предложил поговорить. Потом мы все направились в сторону села Рыскулова, в район биатлона. Там мне позвонила мама и сообщила, что меня ищет полиция. Вслед за этим позвонил знакомый, который сказал, что в Талгаре произошла драка, и кто-то погиб. Он спросил, не были ли мы там. Я солгал, что сплю дома, и быстро завершил разговор, — рассказал Сакиев.

По его словам, вскоре он предложил друзьям поехать в полицию и объяснить, что на самом деле произошло.

— Когда мы ехали, увидели, что полицейские остановили Mercedes. Я был в машине Арлана, его я не знаю. Мы тоже остановились. И там уже признались, что находились на месте происшествия. Нас забрали в отделение полиции, — подытожил подсудимый.

Отвечая на вопросы адвоката, Равиль Сакиев подчеркнул, что не согласен с предъявленным ему обвинением.

Прокурор уточнила, кого из подсудимых этапировали вместе с Сакиевым из Талгара в Конаев. На это Равиль Сакиев ответил, что в одной машине с ним находились Абзал Шынасыл и Азамат Токтаубаев.

— В дороге мы разговаривали. Тогда Абзал сказал: «У меня был нож, возможно, это мой нож кого-то задел», — добавил Сакиев в своих показаниях.

Дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Какие травмы получил брат Шерзата Болата — Нурганат Гаипбаев, читайте по ссылке.

Подробности происшествия здесь.

Показания свидетелей:

В суде свидетелями уже выступили Дана Жаксыгелди, Эльмира Нурбекова, Илдаш Розыбакиев, Арлан Казыкенов, Еркебулан Токтарбай, Жанибек Амиракын, Даурен Курамысов, Талгат Аширбаев, Адиль Тилеубекулы, Сакен Акежанов, Арлан Кусаинов, Данияр Жанболатулы.

Показания дал исполняющий обязанности начальника криминального отдела управления полиции Талгарского района Адилжан Медет.

Кроме того была продемонстрирована видеозапись показаний несовершеннолетнего свидетеля Алдияра Махмета, ранее данных на закрытом процессе в городе Конаеве.

Показания семьи:

Также показания дали бабушка погибшего подростка Жумабике Кадырова, мама Шерзата, отец Шерзата Каржаубай Нурымов.

Каржаубай Нурымов рассказал о последних минутах жизни своего сына и объяснил, почему в ту ночь вышел на улицу с ножом в руках. Он также просил впредь не беспокоить его семью.

Прокурор зачитала показания покойного дяди подростка Нурканата Гаипбаева.

Показания подсудимых:

В суде выступил Дархан Аскентай. Он не признает свою вину.



Что сказал Нурбол Токтаубаев, читайте по ссылке. Он заявил, что сразу после происшествия дал показания в полиции под давлением.

Азамат Токтаубаев также был на допросе. Он ответил, за что пнул дядю Шерзата, и рассказал, за что его осудили на 7 лет в октбяре 2024 года.

Свои версии озвучили несовершеннолетний Думан Ыскак и Нуркияс Ильясов.