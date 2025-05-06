Кого указал дядя Шерзата Болата как нападавшего: ответ сотрудника полиции

В ходе очередного судебного заседания был допрошен исполняющий обязанности начальника криминального отдела управления полиции Талгарского района Адилжан Медет. Он сообщил, что пострадавших и подсудимых знает исключительно в рамках следственного процесса.

По словам Медета, в ночь с 3 на 4 октября 2024 года он получил сигнал от дежурной части о произошедшем. Немедленно организовав работу подчиненных, он лично выехал на место происшествия, где провел первоочередные следственные действия, после чего направился в больницу, чтобы опросить потерпевшего — дядю Шерзата, Нурканата Гаипбаева, который получил ножевые ранения в ходе драки.

— У меня имелись фотографии нескольких участников конфликта. Когда мы спросили у потерпевшего, может ли он опознать нападавших, он ответил утвердительно и указал на тех, кто нанес удары ножом ему и Шерзату. Он назвал, что Шерзата ударил ножом Шынасыл Абзал, а его самого — Азамат Токтаубаев, — сообщил Адилжан Медет, отвечая на вопросы адвокатов подсудимых.

Он также рассказал, как в его распоряжении оказались фотографии участников происшествия. По словам Адилжана Медета, в ту ночь работало несколько оперативных групп, каждая из которых выполняла свою задачу. Он должен был допросить потерпевшего в больнице, в то время как другие сотрудники опрашивали свидетелей и устанавливали личности причастных к конфликту. Коллеги, которые занимались сбором информации, переслали ему фотографии предполагаемых участников драки.

Также в ходе допроса он пояснил, что огнестрельное оружие на место происшествия принес брат Нурканата — Шерзат Болат. Кто именно произвел выстрел, он уточнить не смог, отметив, что данный момент зафиксирован на видеозаписи.

Прокурор спросил у представителя полиции, насколько законной была видеосъемка Н. Гаипбаева, и на основе какого постановления или статьи это было сделано. Этот вопрос несколько раз уточняли и адвокаты, и судья.

— Для видеозаписи не было никакого постановления от следователя. Лично я снял ее с целью раскрытия преступления, а также для установления свидетелей и подозреваемых, — ответил начальник криминальной полиции.

При этом он не уведомил Нурканата Гаипбаева о том, что допрос ведется под видеозапись.

Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

Подробности тут.