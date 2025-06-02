РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:22, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Дело Шерзата: прокурор потребовала повторно расследовать действия двух свидетельниц

    В Талдыкоргане продолжаются судебные прения по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Адвокат семьи Шерзата потребовал привлечь к ответственности девушек-свидетельниц
    Фото: Верховный суд

    Государственный обвинитель Дана Сарсембай в ходе прений обратилась с ходатайством о проведении повторного расследования в отношении свидетельниц Эльмиры Нурбековой и Даны Жаксигельди.

    — Прошу вынести частное постановление в отношении опрошенных по делу свидетельниц Эльмиры Нурбековой и Даны Жаксигельди, чтобы проверить их действия и дать им соответствующую правовую оценку, а также направить постановление в департамент полиции Алматинской области, — заявила прокурор.

    Аналогичное ходатайство государственный обвинитель озвучила в отношении Арлана Казыкенова и Юлдаша Розыбакыева.

    — Прошу вынести частное постановление в отношении Арлана Казыкенова и Юлдаша Розыбакыева, которые были допрошены в суде в качестве свидетелей, и передать его в департамент полиции Алматинской области для принятия процессуальных мер, — добавила Дана Сарсембай.

    Ранее адвокат семьи Шерзата потребовал привлечь к ответственности девушек-свидетельниц. 

    Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке

    Подсудимые ранее не признали вину

    Сколько запросило гособвинение, читайте здесь

    Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения. 

    Подробности происшествия здесь

    Теги:
    Талгар Дело Шерзата Болата Суды
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают