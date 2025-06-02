Дело Шерзата: прокурор потребовала повторно расследовать действия двух свидетельниц

Государственный обвинитель Дана Сарсембай в ходе прений обратилась с ходатайством о проведении повторного расследования в отношении свидетельниц Эльмиры Нурбековой и Даны Жаксигельди.

— Прошу вынести частное постановление в отношении опрошенных по делу свидетельниц Эльмиры Нурбековой и Даны Жаксигельди, чтобы проверить их действия и дать им соответствующую правовую оценку, а также направить постановление в департамент полиции Алматинской области, — заявила прокурор.

Аналогичное ходатайство государственный обвинитель озвучила в отношении Арлана Казыкенова и Юлдаша Розыбакыева.

— Прошу вынести частное постановление в отношении Арлана Казыкенова и Юлдаша Розыбакыева, которые были допрошены в суде в качестве свидетелей, и передать его в департамент полиции Алматинской области для принятия процессуальных мер, — добавила Дана Сарсембай.

Ранее адвокат семьи Шерзата потребовал привлечь к ответственности девушек-свидетельниц.

Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.

Сколько запросило гособвинение, читайте здесь.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Подробности происшествия здесь.