Адвокат семьи Шерзата потребовал привлечь к ответственности девушек-свидетельниц

На очередном судебном заседании продолжился анализ видеозаписей, приобщенных к материалам уголовного дела в качестве доказательств. В связи с этим адвокат потерпевшей стороны Мейирман Шекеев подал ходатайство о вызове в суд для дачи дополнительных показаний двух девушек — Эльвиры Нурбековой и Даны Жаксыгелди, находившихся на месте происшествия, а также свидетеля Арлана Казыкенова. Защитник потерпевшей стороны отметил, что данные лица могут быть причастны к произошедшему. Однако суд отклонил это ходатайство.

Представитель потерпевшей стороны Багдагуль Ажгалиева зачитала в суде показания Арлана Казыкенова, данные им на стадии досудебного расследования. По словам адвоката, во время допроса Арлан сообщил, что в автомобиле узнал голоса некоторых участников и слышал, как Нуркияс Ильясов говорил о драке.

— Нуркияс что-то рассказывал про драку, но я особо не вслушивался. Они разговаривали между собой на заднем сиденье. Когда машина остановилась, одна из девушек рассказала, что произошло. Только тогда я понял, в чем дело, — процитировала показания Ажгалиева.

Кроме того, Арлан ответил на вопрос следователя о том, кто произнес фразу «Он что, умер?», зафиксированную на видеорегистраторе. По его словам, эти слова произнес Равиль Сакиев, однако он не понял, о ком именно шла речь. Также Казыкенов отметил, что Равиль вел себя агрессивно.

Также в ходе заседания потерпевшая сторона подала ходатайство о признании недопустимыми скрытых следственных действий, проведенных оперативным сотрудником, и об их исключении из материалов дела. В свою очередь, сторона обвиняемых настаивала на оставлении видеозаписей в деле в качестве доказательства. Судья сообщил, что по этим ходатайствам решение будет принято в совещательной комнате.

На заседании также были продемонстрированы записи с видеорегистраторов автомобилей, в которых находились подсудимые. На кадрах слышны разговоры участников происшествия, содержащие ненормативную лексику.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Подробности происшествия тут.