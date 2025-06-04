Новорожденного ребенка пытались продать в Алматы

Операцию провели сотрудники департамента КНБ по Алматы и управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции города.

По данным следствия, преступная схема действовала в течение нескольких лет и была организована с использованием социальных сетей. Злоумышленники выступали посредниками в незаконной передаче младенцев от женщин из социально уязвимых слоев населения, включая иностранок, к лицам, желающим приобрести ребенка.

В ходе оперативных мероприятий задокументирован факт попытки продажи новорожденного мальчика за крупную сумму. Во время передачи денег подозреваемые были задержаны с поличным. Ребенок передан под государственную защиту и размещен в специализированное учреждение.

Кадр из видео

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы. Ведутся следственные действия, в том числе по возможным эпизодам в других регионах.

– Речь идет не о разовой попытке. Мы полагаем, что имела место устойчивая схема, возможно с межрегиональными связями. Работа по установлению всех причастных лиц продолжается. Незаконные действия в отношении детей, особенно новорожденных, – это циничное и тяжкое преступление. Ни один такой факт не останется без должной правовой оценки, – подчеркнул первый заместитель начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

Ранее житель Актобе пытался продать свои внутренние органы за 15 млн тенге.