Житель Актобе пытался продать свои внутренние органы за 15 млн тенге

На основании полученных сведений по постановлению прокуратуры области департаментом полиции проведены оперативно-розыскные мероприятия.

— 30 апреля 2025 года в рамках инициированного прокуратурой ОРМ сотрудниками УБОП задержан подозреваемый, который намеревался совершить незаконную сделку по реализации своих внутренних органов на сумму 15 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 116 УК (Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека), проводится расследование. Работа в данном направлении продолжается, — сообщили в прокуратуре Актюбинской области.

Ранее житель Атырау пытался продать одну из своих почек за 9 миллионов тенге. Он был задержан при получении 5 миллионов тенге и теперь предстал перед судом.