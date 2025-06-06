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    10:35, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    Курбан айт в Казахстане: праздничные молитвы прошли в мечетях страны

    6 июня мусульмане Казахстана отмечают первый день одного из важнейших религиозных праздников — Курбан айт. Утром во всех мечетях страны состоялся айт-намаз, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Курбан айт в Казахстане: мусульмане собрались на праздничные молитвы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В Республиканской главной мечети Астаны праздничную молитву провёл председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

    айт намаз
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    муфтий
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Всевышний Аллах сделал некоторые дни и ночи более особенными, чем другие, чтобы Его слуги могли совершать благие дела и получать больше наград. Одним из периодов, когда мусульманин должен стремиться обрести прощение своего Создателя и проявлять особое рвение к благим делам, является период праздника Курбан айта. Этот месяц в мусульманском календаре называется месяцем Зуль-Хиджа, — отметил он в своей проповеди.

    айт намаз
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В этом году Курбан айт продлится с 6 по 8 июня. Праздник символизирует готовность к жертве, милосердие и помощь нуждающимся.

    праздничные молитвы прошли в мечетях страны
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    Айт намазы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По исламским традициям, каждый состоятельный мусульманин приносит в жертву животное, мясо которого делится на три части: одна остаётся семье, вторая — родственникам и соседям, третья — передаётся малоимущим.

    Айт намазы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    Айт намазы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Для обряда обычно выбирают баранов в возрасте от года до полутора лет. Животные должны быть здоровыми, без повреждений зубов, глаз, ушей, копыт и рогов.

    айт намаз
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    мечеть
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Накануне праздника Наурызбай кажы Таганулы посетил несколько скотных рынков в Астане и призвал продавцов не завышать цены на жертвенных животных. По информации Kazinform, по сравнению с зимой в ряде городов Казахстана цены на скот выросли на 20–50%.

    наурызбай кажы Таганулы
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Ранее в столице были определены официальные места для проведения обряда жертвоприношения. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

    Теги:
    Курбан айт Мечеть Мусульмане
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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