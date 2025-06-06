Курбан айт в Казахстане: праздничные молитвы прошли в мечетях страны

В Республиканской главной мечети Астаны праздничную молитву провёл председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Всевышний Аллах сделал некоторые дни и ночи более особенными, чем другие, чтобы Его слуги могли совершать благие дела и получать больше наград. Одним из периодов, когда мусульманин должен стремиться обрести прощение своего Создателя и проявлять особое рвение к благим делам, является период праздника Курбан айта. Этот месяц в мусульманском календаре называется месяцем Зуль-Хиджа, — отметил он в своей проповеди.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

В этом году Курбан айт продлится с 6 по 8 июня. Праздник символизирует готовность к жертве, милосердие и помощь нуждающимся.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

По исламским традициям, каждый состоятельный мусульманин приносит в жертву животное, мясо которого делится на три части: одна остаётся семье, вторая — родственникам и соседям, третья — передаётся малоимущим.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Для обряда обычно выбирают баранов в возрасте от года до полутора лет. Животные должны быть здоровыми, без повреждений зубов, глаз, ушей, копыт и рогов.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Накануне праздника Наурызбай кажы Таганулы посетил несколько скотных рынков в Астане и призвал продавцов не завышать цены на жертвенных животных. По информации Kazinform, по сравнению с зимой в ряде городов Казахстана цены на скот выросли на 20–50%.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Ранее в столице были определены официальные места для проведения обряда жертвоприношения. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.