Сколько стоят бараны на Курбан айт в Казахстане

Самые высокие цены на жертвенное животное в Актау. До праздника они стартовали от 70 000 тенге, и в среднем останавливались на 120 000 тенге, но в преддверии праздника и нижний, и верхний пороги поднялись на 20 000 тенге – в связи с чем сейчас можно найти предложения только от 90 000 до 140 000 тенге.

Похожая цена на овец и баранов в Алматы. Здесь животные торгуются от 75 000 тенге до 150 000 тенге, но чем ближе к празднику, тем меньше на рынке становится дешевых предложений. Кстати, зимой верхний порог в южной столице был таким же, а вот те варианты, что дешевле, начинались с 35 000 тенге.

Инфографика: Kazinform

В Актобе и Астане овец продают по цене от 70 000 до 120 000 тенге. Баранов можно найти чуть дешевле, хотя несколько месяцев назад цены в этих городах были заметно ниже. И если в Актобе животные подорожали несильно, то вот в столице стоимость подскочила в полтора, местами в два раза.

На юге страны в Туркестане, Таразе и Шымкенте цены начинаются от 60 000 и достигают 120 000 тенге. При этом в Туркестане и Шымкенте сложно найти дешевое животное, а в Таразе придется заплатить чуть больше именно за большого и мясистого барана. Цены в преддверии праздников здесь изменились не сильно, разве что из объявлений пропали самые дешевые предложения – всех или раскупили, или продавцы оперативно подстраиваются под растущий спрос.

В Атырау, Усть-Каменогорске, Семее и Талдыкоргане жертвенных овец предлагают по ценам от 65 000 до 90 000 тенге. В этих городах цены были схожими и ранее, а по актуальным видно, что они синхронно поднялись в среднем на 20 000 тенге.

Конаев, Кызылорда, Кокшетау и Петропавловск предлагают своим жителям схожие цены – от 55 000 до 85 000 тенге. На эти города также никак не сказался повышенный спрос и стоимость осталась примерно на том же уровне, что и зимой.

В Караганде и Жезказгане жертвенную овцу можно приобрести за 45 000 – 80 000 тенге.

В Павлодаре и Уральске баран стоит около 60 000 тенге, и цены тоже остались на прежнем уровне.

В преддверии Курбан айта самых дешевых баранов нам удалось найти в Костанае - от 40 000 и до 60 000 тенге.

Ранее сообщалось, что на Курбан айт в Алматинской области выделено 25 мест для жертвоприношений. В Алматы определены 12 мест для жертвоприношения. Также определено время праздничного намаза на Курбан айт в разных регионах Казахстана.