На Курбан айт в Алматинской области выделено 25 мест для жертвоприношений
Все эти места полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям, передает корреспондент агентства Kazinform.
Священный для мусульман праздник Курбан айт в этом году будет отмечаться 6, 7 и 8 июня. В связи с этим в регионе определено 25 специальных площадок для проведения обряда жертвоприношения.
— Все эти площадки полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям. Здесь в установленном порядке будут проводиться осмотр животных, ритуальное жертвоприношение и утилизация отходов, — сообщили в акимате Алматинской области.
В акимате отметили, что жертвоприношения должны проводиться исключительно в специально отведенных местах. Это необходимо для защиты здоровья людей и животных, а также предотвращения распространения инфекционных заболеваний.
Проведение обряда в несанкционированных местах, а также незаконная торговля скотом строго запрещены. В случае выявления подобных правонарушений виновные лица будут привлечены к административной ответственности и оштрафованы.
Места для забоя животных на Курбан айт:
Город Конаев:
- микрорайон Карлыгаш, улица Ветеринарная, 30/б.
Балхашский район:
- Миялинский сельский округ, улица Малайсары, 2;
- Бирликский сельский округ, улица Курмангазы, 2/А;
- Акдалинский сельский округ, улица Б. Момышулы, 3;
- Коктальский сельский округ, улица Дуйсенбек, 19.
Енбекшиказахский район:
- Тургенский сельский округ, село Тургень, улица Харламова;
- Акшиский сельский округ, село Сазы, улица Центральная, 1;
- село Казахстан.
Жамбылский район:
- село Узынагаш, Промзона № 1;
- Шолаккаргалинский районный центр, село Касымбек, трасса Алматы — Бишкек, 44 км, здание № 1.
Кегенский район:
- село Кеген, улица Жаркынбасулы, 1/А.
Уйгурский район:
- село Шарын, улица Елубаев, 2А;
- село Улкен Аксу, улица Садыра Палуана, 4.
Талгарский район:
- село Карабулак, улица Балпык би, 2/2;
- село Карабулак, улица Абая, 12;
- село Енбекши, улица Шоссейная, 27;
- село Енбекши, улица Шоссейная;
- Туздыбастауский районный центр, уч. кв. 065 уч. 1786;
- город Талгар.
Карасайский район:
- село Абай, улица Абая, 1а;
- село Кыргауылды, улица Бирлик, 1в/3;
- Жамбылский сельский округ, село Кошмамбет, западная сторона;
- Иргелинский районный центр, трасса Алматы — Бишкек, 765 здание;
- село Абай, АКХ ХК стр 25;
- город Каскелен, АКХ Ленинский, 429 участок.
Места для жертвоприношения на Курбан айт определены в Астане, Алматы, Шымкенте, Костанае, Атырау, Караганде, Павлодаре.
Ранее сообщалось о том, сколько стоит баран в городах Казахстана.
Напомним, Духовное управление мусульман Казахстана объявило 6 июня первым днем Курбан айта.