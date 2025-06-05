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    22:35, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    На Курбан айт в Алматинской области выделено 25 мест для жертвоприношений

    Все эти места полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям, передает корреспондент агентства Kazinform.

    овцы, бараны
    Фото: x.com/DefraGovUK

    Священный для мусульман праздник Курбан айт в этом году будет отмечаться 6, 7 и 8 июня. В связи с этим в регионе определено 25 специальных площадок для проведения обряда жертвоприношения.

    — Все эти площадки полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям. Здесь в установленном порядке будут проводиться осмотр животных, ритуальное жертвоприношение и утилизация отходов, — сообщили в акимате Алматинской области.

    В акимате отметили, что жертвоприношения должны проводиться исключительно в специально отведенных местах. Это необходимо для защиты здоровья людей и животных, а также предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

    Проведение обряда в несанкционированных местах, а также незаконная торговля скотом строго запрещены. В случае выявления подобных правонарушений виновные лица будут привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

    Места для забоя животных на Курбан айт:

    Город Конаев:

    • микрорайон Карлыгаш, улица Ветеринарная, 30/б.

    Балхашский район:

    • Миялинский сельский округ, улица Малайсары, 2;
    • Бирликский сельский округ, улица Курмангазы, 2/А;
    • Акдалинский сельский округ, улица Б. Момышулы, 3;
    • Коктальский сельский округ, улица Дуйсенбек, 19.

    Енбекшиказахский район:

    • Тургенский сельский округ, село Тургень, улица Харламова;
    • Акшиский сельский округ, село Сазы, улица Центральная, 1;
    • село Казахстан.

    Жамбылский район:

    • село Узынагаш, Промзона № 1;
    • Шолаккаргалинский районный центр, село Касымбек, трасса Алматы — Бишкек, 44 км, здание № 1.

    Кегенский район:

    • село Кеген, улица Жаркынбасулы, 1/А.

    Уйгурский район:

    • село Шарын, улица Елубаев, 2А;
    • село Улкен Аксу, улица Садыра Палуана, 4.

    Талгарский район:

    • село Карабулак, улица Балпык би, 2/2;
    • село Карабулак, улица Абая, 12;
    • село Енбекши, улица Шоссейная, 27;
    • село Енбекши, улица Шоссейная;
    • Туздыбастауский районный центр, уч. кв. 065 уч. 1786;
    • город Талгар.

    Карасайский район:

    • село Абай, улица Абая, 1а;
    • село Кыргауылды, улица Бирлик, 1в/3;
    • Жамбылский сельский округ, село Кошмамбет, западная сторона;
    • Иргелинский районный центр, трасса Алматы — Бишкек, 765 здание;
    • село Абай, АКХ ХК стр 25;
    • город Каскелен, АКХ Ленинский, 429 участок.

    Места для жертвоприношения на Курбан айт определены в АстанеАлматы, Шымкенте, Костанае, Атырау, Караганде, Павлодаре

    Ранее сообщалось о том, сколько стоит баран в городах Казахстана. 

    Напомним, Духовное управление мусульман Казахстана объявило 6 июня первым днем Курбан айта. 

    Теги:
    Курбан айт Алматинская область Жертвоприношение
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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