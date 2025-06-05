На Курбан айт в Алматинской области выделено 25 мест для жертвоприношений

Священный для мусульман праздник Курбан айт в этом году будет отмечаться 6, 7 и 8 июня. В связи с этим в регионе определено 25 специальных площадок для проведения обряда жертвоприношения.

— Все эти площадки полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям. Здесь в установленном порядке будут проводиться осмотр животных, ритуальное жертвоприношение и утилизация отходов, — сообщили в акимате Алматинской области.

В акимате отметили, что жертвоприношения должны проводиться исключительно в специально отведенных местах. Это необходимо для защиты здоровья людей и животных, а также предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

Проведение обряда в несанкционированных местах, а также незаконная торговля скотом строго запрещены. В случае выявления подобных правонарушений виновные лица будут привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

Места для забоя животных на Курбан айт:

Город Конаев:

микрорайон Карлыгаш, улица Ветеринарная, 30/б.

Балхашский район:

Миялинский сельский округ, улица Малайсары, 2;

Бирликский сельский округ, улица Курмангазы, 2/А;

Акдалинский сельский округ, улица Б. Момышулы, 3;

Коктальский сельский округ, улица Дуйсенбек, 19.

Енбекшиказахский район:

Тургенский сельский округ, село Тургень, улица Харламова;

Акшиский сельский округ, село Сазы, улица Центральная, 1;

село Казахстан.

Жамбылский район:

село Узынагаш, Промзона № 1;

Шолаккаргалинский районный центр, село Касымбек, трасса Алматы — Бишкек, 44 км, здание № 1.

Кегенский район:

село Кеген, улица Жаркынбасулы, 1/А.

Уйгурский район:

село Шарын, улица Елубаев, 2А;

село Улкен Аксу, улица Садыра Палуана, 4.

Талгарский район:

село Карабулак, улица Балпык би, 2/2;

село Карабулак, улица Абая, 12;

село Енбекши, улица Шоссейная, 27;

село Енбекши, улица Шоссейная;

Туздыбастауский районный центр, уч. кв. 065 уч. 1786;

город Талгар.

Карасайский район:

село Абай, улица Абая, 1а;

село Кыргауылды, улица Бирлик, 1в/3;

Жамбылский сельский округ, село Кошмамбет, западная сторона;

Иргелинский районный центр, трасса Алматы — Бишкек, 765 здание;

село Абай, АКХ ХК стр 25;

город Каскелен, АКХ Ленинский, 429 участок.

Места для жертвоприношения на Курбан айт определены в Астане, Алматы, Шымкенте, Костанае, Атырау, Караганде, Павлодаре.

Ранее сообщалось о том, сколько стоит баран в городах Казахстана.

Напомним, Духовное управление мусульман Казахстана объявило 6 июня первым днем Курбан айта.