Празднование Курбан айт начнется 6 июня - ДУМК
Духовное управление мусульман Казахстана объявило 6 июня первым днем Курбан айта, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Сегодня по календарю Хиджры начался месяц Зуль-Хиджа. Таким образом, День Арафат в этом году приходится на 5 июня. 6 июня — первый день праздника Курбан айт, — говорится в сообщении ДУМК.
В исламе священные дни, ночи и месяцы определяются на основе лунного календаря. Этот календарь рассчитывается на основе смены лунной фазы. Новый месяц начинается с появлением новой луны (хилал). Лунный месяц иногда имеет 29 или 30 дней.
— Для определения месяца Зуль-Хиджа луна наблюдается 29 числа месяца Зуль-Када. Если новая луна видна на закате, месяц Зуль-Хиджа считается начавшимся на следующий день. Если погода пасмурная и луна не видна, месяц Зуль-Када продлевается на 30 дней. В связи с этим, из-за появления новой луны 27 мая 2025 года, в этом году месяц Зуль-Хиджа начнется 28 мая, Арафат выпадет на 5 июня, а Курбан айт выпадет на 6 июня, — отметили в ДУМК.