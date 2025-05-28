Празднование Курбан айт начнется 6 июня - ДУМК

— Сегодня по календарю Хиджры начался месяц Зуль-Хиджа. Таким образом, День Арафат в этом году приходится на 5 июня. 6 июня — первый день праздника Курбан айт, — говорится в сообщении ДУМК.

В исламе священные дни, ночи и месяцы определяются на основе лунного календаря. Этот календарь рассчитывается на основе смены лунной фазы. Новый месяц начинается с появлением новой луны (хилал). Лунный месяц иногда имеет 29 или 30 дней.