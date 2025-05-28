РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:13, 28 Май 2025 | GMT +5

    Празднование Курбан айт начнется 6 июня - ДУМК

    Духовное управление мусульман Казахстана объявило 6 июня первым днем Курбан айта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мечеть Мешіт
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — Сегодня по календарю Хиджры начался месяц Зуль-Хиджа. Таким образом, День Арафат в этом году приходится на 5 июня. 6 июня — первый день праздника Курбан айт, — говорится в сообщении ДУМК.

    В исламе священные дни, ночи и месяцы определяются на основе лунного календаря. Этот календарь рассчитывается на основе смены лунной фазы. Новый месяц начинается с появлением новой луны (хилал). Лунный месяц иногда имеет 29 или 30 дней.

    — Для определения месяца Зуль-Хиджа луна наблюдается 29 числа месяца Зуль-Када. Если новая луна видна на закате, месяц Зуль-Хиджа считается начавшимся на следующий день. Если погода пасмурная и луна не видна, месяц Зуль-Када продлевается на 30 дней. В связи с этим, из-за появления новой луны 27 мая 2025 года, в этом году месяц Зуль-Хиджа начнется 28 мая, Арафат выпадет на 5 июня, а Курбан айт выпадет на 6 июня, — отметили в ДУМК.

    Теги:
    Курбан айт Религия ДУМК Ислам
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают