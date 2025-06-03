Ипподром станет главным местом жертвоприношения на Курбан айт в Павлодаре

По словам главного имама Павлодарской области, 6 июня в 6:30 утра в Павлодарской области начнется утренний Айт Намаз. После этого будет разрешено проводить обряд жертвоприношения. Ипподром Кулагер - для обряда место уже привычное в Павлодаре. Здесь можно будет разделать тушу барана, овцы и КРС.

- При жертвоприношении человек может отдать полностью мясо, либо треть туши, либо половину. У нас будет список нуждающихся, первым будет оффлайн список. То есть, приезжая в мечети, люди говорят, что им нужно мясо. Мы собираем их в общий список, а потом по нему раздаем мясо. Второй список - в онлайн формате. Желающие могут зарегистрироваться на сайте kurban.muftiyat.kz и там пишут адрес, оставляет свой телефон. Затем мы вместе с волонтерами начнем раздавать собранное мясо тем, кто в этом нуждается, - рассказал главный имам Павлодарской области Жолдас Коспакулы.

Учитывая, что праздник Курбан айт выпадает на пятницу, на территории центральной мечети имени М.Жусупа в Павлодаре также проведут праздничные мероприятия для детей.

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