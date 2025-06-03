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    15:30, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Ипподром станет главным местом жертвоприношения на Курбан айт в Павлодаре

    По информации управления религий, на территории ипподрома есть все необходимые условия, в том числе вода, электричество, контейнеры для отходов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    павлодарский ипподром, наездники, скачки
    Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

    По словам главного имама Павлодарской области, 6 июня в 6:30 утра в Павлодарской области начнется утренний Айт Намаз. После этого будет разрешено проводить обряд жертвоприношения. Ипподром Кулагер - для обряда место уже привычное в Павлодаре. Здесь можно будет разделать тушу барана, овцы и КРС. 

    - При жертвоприношении человек может отдать полностью мясо, либо треть туши, либо половину. У нас будет список нуждающихся, первым будет оффлайн список. То есть, приезжая в мечети, люди говорят, что им нужно мясо. Мы собираем их в общий список, а потом по нему раздаем мясо. Второй список - в онлайн формате. Желающие могут зарегистрироваться на сайте kurban.muftiyat.kz и там пишут адрес, оставляет свой телефон. Затем мы вместе с волонтерами начнем раздавать собранное мясо тем, кто в этом нуждается, - рассказал главный имам Павлодарской области Жолдас Коспакулы. 

    Учитывая, что праздник Курбан айт выпадает на пятницу, на территории центральной мечети имени М.Жусупа в Павлодаре также проведут праздничные мероприятия для детей. 

    Напомним, ранее мы рассказывали какие места определены для забоя животных в Шымкенте

    Теги:
    Курбан айт Религия Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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