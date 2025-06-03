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    11:13, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    В Шымкенте определены официальные места для забоя животных на Курбан айт

    С 6 по 8 июня в городе будут работать четыре убойных пункта с соблюдением ветеринарно-санитарных норм, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мал базары
    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    Территориальная инспекция Комитета ветконтроля и надзора Министерства сельского хозяйства по Шымкенту дала рекомендации для предотвращения распространения особо опасных болезней, общих для человека и животных (сибирская язва, бешенство, бруцеллез).

    Ветинспекторы отметили, что для защиты населения и обеспечения безопасности требуется строгое соблюдение следующих ветеринарно-санитарных правил и требований:

    • Идентификация жертвенного животного, то есть наличие ушных бирок и его регистрация;
    • Наличие ветеринарной справки формы № 1 на живых животных;
    • Убой жертвенных животных должен осуществляться только в специально отведенных убойных пунктах (площадках);
    • При реализации мяса от убойных животных (в детские дома, сады, больницы, мечети и др.) необходимо иметь ветеринарную справку формы № 2, а также соблюдать температурный режим при транспортировке.

    В этом году в Шымкенте определены четыре специализированных места, соответствующих ветеринарным и санитарным требованиям:

    • ТОО «Замин» (Каратауский район, жилой массив «Сайрам», ул. А. Темура, б/н);
    • ТОО «Халал Қассаб» (Каратауский район, жилой массив «Бозарык», 3, участок № 1989);
    • ТОО «Байтерек Агро» (Каратауский район, жилой массив «Сайрам», ул. Махмут ата, участок № 72);
    • СПК «Қазығұрт-БРБ» (Енбекшинский район, ул. Капал батыра, Өндірістік, 31/1).

    — Просим жителей строго соблюдать вышеуказанные ветеринарно-санитарные правила и требования, поддерживать эпизоотическую стабильность города, обеспечивать безопасность своего здоровья и принимать необходимые меры предосторожности. Пусть ваши намерения будут приняты, — резюмировали специалисты.

    Напомним, Духовное управление мусульман Казахстана объявило 6 июня первым днем Курбан айта.

    Теги:
    Курбан айт Регионы Религия Шымкент Жертвоприношение
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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