В Шымкенте определены официальные места для забоя животных на Курбан айт

Территориальная инспекция Комитета ветконтроля и надзора Министерства сельского хозяйства по Шымкенту дала рекомендации для предотвращения распространения особо опасных болезней, общих для человека и животных (сибирская язва, бешенство, бруцеллез).

Ветинспекторы отметили, что для защиты населения и обеспечения безопасности требуется строгое соблюдение следующих ветеринарно-санитарных правил и требований:

Идентификация жертвенного животного, то есть наличие ушных бирок и его регистрация;

Наличие ветеринарной справки формы № 1 на живых животных;

Убой жертвенных животных должен осуществляться только в специально отведенных убойных пунктах (площадках);

При реализации мяса от убойных животных (в детские дома, сады, больницы, мечети и др.) необходимо иметь ветеринарную справку формы № 2, а также соблюдать температурный режим при транспортировке.

В этом году в Шымкенте определены четыре специализированных места, соответствующих ветеринарным и санитарным требованиям:

ТОО «Замин» (Каратауский район, жилой массив «Сайрам», ул. А. Темура, б/н);

ТОО «Халал Қассаб» (Каратауский район, жилой массив «Бозарык», 3, участок № 1989);

ТОО «Байтерек Агро» (Каратауский район, жилой массив «Сайрам», ул. Махмут ата, участок № 72);

СПК «Қазығұрт-БРБ» (Енбекшинский район, ул. Капал батыра, Өндірістік, 31/1).

— Просим жителей строго соблюдать вышеуказанные ветеринарно-санитарные правила и требования, поддерживать эпизоотическую стабильность города, обеспечивать безопасность своего здоровья и принимать необходимые меры предосторожности. Пусть ваши намерения будут приняты, — резюмировали специалисты.

Напомним, Духовное управление мусульман Казахстана объявило 6 июня первым днем Курбан айта.