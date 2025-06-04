14 профессиональных мясников помогут в забое жертвенных животных жителям Атырау

Как отметил главный имам центральной мечети «Имангали» Болатбек Уласханулы, в дни Курбан-айта особенно важно стремиться к добру и совершению благих дел.

— У мусульман есть два великих праздника, и один из них — Курбан-айт. Этот праздник призывает людей к терпению, милосердию и состраданию. В такие дни необходимо быть особенно внимательными к родственникам, друзьям и вообще ко всем людям, проявлять братские чувства и заботу, — подчеркнул Болатбек Уласханулы.

По словам руководителя областного управления по делам религий Кахармана Мусаева, в Атырау определены четыре места для совершения обряда жертвоприношения. Это — скотный рынок «Тума», пункт забоя животных «Адал», а также забойные при мечетях «Имангали» и «Куспан молда».

— В праздничные дни мясо жертвенных животных будет доставляться семьям с низким уровнем дохода, сиротам и одиноким пожилым людям. Также запланированы благотворительные акции. Курбан можно принести как в традиционном (офлайн), так и в онлайн-формате. Для помощи населению привлечены 14 специально обученных мясников. Онлайн-заявки можно оформить через сайт qurban.muftyat.kz. На портале представлены виды животных, их стоимость и подробные характеристики. После совершения жертвоприношения заявителю будет направлено видео с подтверждением. К доставке мяса нуждающимся будут привлечены имамы и волонтеры. Список нуждающихся формируется на основе специальной базы данных, — сообщил Кахарман Мусаев.

Ранее места для жертвоприношений на Курбан айт определили в Караганде.