РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:34, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Места для жертвоприношений на Курбан айт определили в Караганде

    На трех пунктах могут жители Караганды проводить обрады жертсвоприношения на Курбан айт, передает корреспондент агентства Kazinform.

    баран в загоне қаламдағы қошқар
    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    В этом году Курбан айт отмечают в пятницу, 6 июня. Для жертвоприношений в Караганде подготовили специально оборудованные места.

    Всего в городе три таких локации:

    • ул. Резника, 18 (ИП «Абишева А.О.»);
    • ул. Гоголя, 2/23 (ТОО «Арай kz»);
    • ул. Сейфуллина, 53 (КХ «Хасенов»).

    Духовное управление мусульман Казахстана объявило о запуске специального сайта для жертвоприношений — qurban.muftyat.kz, на котором можно купить животное.

    Баранов и коз можно принести в жертву индивидуально. Крупный рогатый скот и верблюдов разрешается приносить в жертву коллективно — до семи человек на одно животное.

    После жертвоприношения заказчикам предоставят видео- и фотоотчёт, подтверждающий, что ритуал был проведён по всем правилам.

    Мясо жертвенных животных традиционно передадут нуждающимся.

    Ранее сообщалось, что в Астане, Павлодаре и в Шымкенте определили официальные места для забоя жертвенных животных.

    Напомним, ДУМК опубликовало таблицу, в которой указано время праздничного намаза на Курбан айт в различных регионах страны. 

    Теги:
    Курбан айт Религия Карагандинская область Караганда Жертвоприношение
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают