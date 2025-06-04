Места для жертвоприношений на Курбан айт определили в Караганде

В этом году Курбан айт отмечают в пятницу, 6 июня. Для жертвоприношений в Караганде подготовили специально оборудованные места.

Всего в городе три таких локации:

ул. Резника, 18 (ИП «Абишева А.О.»);

ул. Гоголя, 2/23 (ТОО «Арай kz»);

ул. Сейфуллина, 53 (КХ «Хасенов»).

Духовное управление мусульман Казахстана объявило о запуске специального сайта для жертвоприношений — qurban.muftyat.kz, на котором можно купить животное.

Баранов и коз можно принести в жертву индивидуально. Крупный рогатый скот и верблюдов разрешается приносить в жертву коллективно — до семи человек на одно животное.

После жертвоприношения заказчикам предоставят видео- и фотоотчёт, подтверждающий, что ритуал был проведён по всем правилам.

Мясо жертвенных животных традиционно передадут нуждающимся.

Ранее сообщалось, что в Астане, Павлодаре и в Шымкенте определили официальные места для забоя жертвенных животных.

Напомним, ДУМК опубликовало таблицу, в которой указано время праздничного намаза на Курбан айт в различных регионах страны.