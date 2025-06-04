Места для жертвоприношений на Курбан айт определили в Караганде
На трех пунктах могут жители Караганды проводить обрады жертсвоприношения на Курбан айт, передает корреспондент агентства Kazinform.
В этом году Курбан айт отмечают в пятницу, 6 июня. Для жертвоприношений в Караганде подготовили специально оборудованные места.
Всего в городе три таких локации:
- ул. Резника, 18 (ИП «Абишева А.О.»);
- ул. Гоголя, 2/23 (ТОО «Арай kz»);
- ул. Сейфуллина, 53 (КХ «Хасенов»).
Духовное управление мусульман Казахстана объявило о запуске специального сайта для жертвоприношений — qurban.muftyat.kz, на котором можно купить животное.
Баранов и коз можно принести в жертву индивидуально. Крупный рогатый скот и верблюдов разрешается приносить в жертву коллективно — до семи человек на одно животное.
После жертвоприношения заказчикам предоставят видео- и фотоотчёт, подтверждающий, что ритуал был проведён по всем правилам.
Мясо жертвенных животных традиционно передадут нуждающимся.
Ранее сообщалось, что в Астане, Павлодаре и в Шымкенте определили официальные места для забоя жертвенных животных.
Напомним, ДУМК опубликовало таблицу, в которой указано время праздничного намаза на Курбан айт в различных регионах страны.