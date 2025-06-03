16:26, 03 Июнь 2025 | GMT +5
В Астане определены официальные места для забоя скота на Курбан айт
В Духовном управлении мусульман Казахстана назвали места для проведения жертвоприношений в Астане на Курбан айт, передает корреспондент агентства Kazinform.
В связи с празднованием священного праздника Курбан айт, который в этом году отмечается с 6 по 8 июня, определены следующие места для проведения жертвоприношений в столице:
- рынок «Шанхай»;
- рынок «Баракат»;
- рынок «Жайлау»;
- рынок «Шопан-ата»;
- Ет хан.
Ранее мы писали, что ипподром станет главным местом жертвоприношения на Курбан айт в Павлодаре, где есть все необходимые условия, в том числе вода, электричество, контейнеры для отходов.
В Шымкенте также определены официальные места для забоя животных.
Напомним, в Казахстане определено время праздничного намаза на Курбан айт.