В Астане определены официальные места для забоя скота на Курбан айт

В связи с празднованием священного праздника Курбан айт, который в этом году отмечается с 6 по 8 июня, определены следующие места для проведения жертвоприношений в столице:

рынок «Шанхай»;

рынок «Баракат»;

рынок «Жайлау»;

рынок «Шопан-ата»;

Ет хан.

Ранее мы писали, что ипподром станет главным местом жертвоприношения на Курбан айт в Павлодаре, где есть все необходимые условия, в том числе вода, электричество, контейнеры для отходов.

В Шымкенте также определены официальные места для забоя животных.

Напомним, в Казахстане определено время праздничного намаза на Курбан айт.