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    16:26, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    В Астане определены официальные места для забоя скота на Курбан айт

    В Духовном управлении мусульман Казахстана назвали места для проведения жертвоприношений в Астане на Курбан айт, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Скот, бараны, қойлар
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    В связи с празднованием священного праздника Курбан айт, который в этом году отмечается с 6 по 8 июня, определены следующие места для проведения жертвоприношений в столице:

    • рынок «Шанхай»;
    • рынок «Баракат»;
    • рынок «Жайлау»;
    • рынок «Шопан-ата»;
    • Ет хан.

    Ранее мы писали, что ипподром станет главным местом жертвоприношения на Курбан айт в Павлодаре, где есть все необходимые условия, в том числе вода, электричество, контейнеры для отходов.

    В Шымкенте также определены официальные места для забоя животных.

    Напомним, в Казахстане определено время праздничного намаза на Курбан айт.

    Теги:
    Курбан айт Религия ДУМК Астана Жертвоприношение
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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