16:05, 03 Июнь 2025 | GMT +5
Определено время праздничного намаза на Курбан айт в Казахстане
Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало таблицу, в которой указано время праздничного намаза на Курбан айт в различных регионах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Предлагаем вашему вниманию разработанный для всех регионов страны график намаза на Курбан айт, который проводится в этот день, — добавили в ДУМК.
Согласно графику:
- 6:00 — Алматы, Астана, Шымкент;
- 6:30 — Актюбинская, Атырауская, Костанайская области;
- 7:00 — область Абай, Западно-Казахстанская область.
Напомним, празднование Курбан айт начнется 6 июня.