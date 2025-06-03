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    16:05, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Определено время праздничного намаза на Курбан айт в Казахстане

    Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало таблицу, в которой указано время праздничного намаза на Курбан айт в различных регионах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бас мүфти айт намазын оқып, еліміздің амандығы үшін дұға жасады
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Предлагаем вашему вниманию разработанный для всех регионов страны график намаза на Курбан айт, который проводится в этот день, — добавили в ДУМК. 

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    Фото: ДУМК

    Согласно графику:

    • 6:00 — Алматы, Астана, Шымкент;
    • 6:30 — Актюбинская, Атырауская, Костанайская области;
    • 7:00 — область Абай, Западно-Казахстанская область.

    Напомним, празднование Курбан айт начнется 6 июня.

    Теги:
    Курбан айт Религия ДУМК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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