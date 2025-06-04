В Алматы определены 12 мест для жертвоприношения на Курбан айт



В Алматы для проведения обряда жертвоприношения определены 12 специализированных мест, расположенных на территории семи районов города - вблизи крупных мечетей. Об этом на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций города сообщили главный имам города Толеби Оспан и руководитель отдела по работе с религиозными объединениями управления по делам религий Досхан Рахметилдаев.

Праздничная молитва Айт-намаз будет совершена в 06:00 утра в 56 мечетях города. Сразу после молитвы начнется главное религиозное действие - ритуал жертвоприношения.

— Курбан айт - это не просто обряд, а глубокий акт милосердия, жертвенности и сближения с Всевышним. Это возможность поддержать нуждающихся, укрепить связи с близкими и проявить сострадание. Пусть Всевышний примет все благие намерения и деяния наших горожан в эти дни, - отметил главный имам Алматы Толеби Оспан.

По его словам, в специализированных пунктах будут организованы продажа животных, совершение жертвоприношения и раздача мяса. Эти места оборудованы с учетом санитарно-эпидемиологических требований и соответствуют нормам шариата. Все религиозные обряды будут совершаться под наблюдением сотрудников мечетей.

Он также напомнил, что в 56 мечетях города будут установлены специальные морозильники и предоставлены рефрижераторные транспортные средства. Горожане могут передать свою жертву на нужды благотворительности через ближайшие мечети.

Как отметил Досхан Рахметилдаев, в целях обеспечения безопасности и порядка на всех официальных площадках будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, санитарных служб и ветеринарной инспекции. Особое внимание уделено контролю за соблюдением санитарных правил при забое. Кроме того, будет обеспечено соблюдение общественного порядка и недопущение стихийной торговли в несанкционированных местах.

Тем, кто не сможет лично присутствовать, доступен онлайн-сервис qurban.muftyat.kz, где можно заказать жертвоприношение дистанционно и получить видеоотчет. Через этот же сайт будут приниматься заявки от нуждающихся на получение мяса.

Помимо религиозной части, планируется и традиционная программа мероприятий. В честь празднования Курбан айта во всех мечетях будут установлены юрты и накрыты праздничные дастарханы, организованы национальные спортивные игры, для детей подготовлены батуты, сладости и игры. Также представители духовенства посетят детский дом, где вручат детям подарки и поздравят их с праздником.

Места, где разрешены жертвоприношения в городе Алматы:

По Алатаускому району:

Мечеть «Мырзахмет». Мкр. Карасу, ул. Северного кольца, д. 15. Мечеть «Аскер ата». Мкр. Айгерим-1, ул. Бенберина, 18/4. Мечеть «Алгабас». Мкр. Алгабас, а; ул. Сайгупе, 6.

По Бостандыкскому району:

Мечеть «Бакыткельды». Мкр. Хан-Тенгри, Дулати, 27/11.

По Медеускому району:

Мечеть «Умар ибн аль Хаттаб». Ул. Жукова, 136 А. Мечеть «Аманкул ата». Ул. Т. Бигельдинова, 5 Мечеть «Фатима». Ул. Ш. Жанибека 148. Мечеть «Райымбек батыр». Мкр. Думан-1, ул. хана Тенгри, 15. Мечеть «Арафат». Ул. Ибрагимова, 5 а

По Наурызбайскому району:

Мечеть «Калкаман-2». Мкр. Калкаман-2, ул. Аспандиярова, 84.

По Турксибскому району:

Мечеть «Кайрат». Мкр. Кайрат, ул. Сарымулдаева, 22.

По Жетысускому району:

1. Мечеть «Аль-Мадина» ул.Федоров 12.

Жителей города призывают приобретать жертвенных животных только в утвержденных местах, а также участвовать в празднике с соблюдением порядка и уважением к традициям.

В Шымкенте также определены официальные места для забоя животных на Курбан айт.

Напомним, духовное управление мусульман Казахстана объявило 6 июня первым днем Курбан айта.