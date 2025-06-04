В Костанае определены места для забоя животных на Курбан айт

Жертвоприношения начнутся 6 июня в 06:30, сразу после праздничного намаза, и продлятся до заката 8 июня.

Места для забоя:

Скотоубойня на территории животноводческого рынка «Амиго» (Федоровская трасса, дом 2);



Скотоубойня в посёлке Затобол (ул. Механизаторов, 5, рядом с «Союз ТС»).



Пресс-центр Костанайской областной мечети напомнил, что к жертвоприношению допускаются верблюды – возрастом от 5 лет, крупный рогатый скот (быки, коровы) – от 2 лет, козы и овцы – от 1 года. Также разрешено приносить в жертву упитанного ягнёнка, если ему больше 6 месяцев.

Согласно шариату, мясо делится на три части:

одна часть остается семье жертвователя;



вторая передается родственникам и соседям;



третья – нуждающимся.



Сотрудники мечети, как и в прошлые годы, помогут распределить мясо среди малообеспеченных и многодетных семей.

Также в мечети отметили, что для желающих совершить жертвоприношение дистанционно доступна онлайн-платформа qurban.muftyat.kz. Весь процесс будет записан на видео и отправлен заказчику.

Ранее места для забоя определили в Астане, Павлодаре и Шымкенте.