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    22:00, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    В Костанае определены места для забоя животных на Курбан айт

    В этом году обряд можно будет провести на двух площадках, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: пресс-центр Костанайской областной мечети

    Жертвоприношения начнутся 6 июня в 06:30, сразу после праздничного намаза, и продлятся до заката 8 июня.

    Места для забоя:

    • Скотоубойня на территории животноводческого рынка «Амиго» (Федоровская трасса, дом 2);
    • Скотоубойня в посёлке Затобол (ул. Механизаторов, 5, рядом с «Союз ТС»).

    Пресс-центр Костанайской областной мечети напомнил, что к жертвоприношению допускаются верблюды – возрастом от 5 лет, крупный рогатый скот (быки, коровы) – от 2 лет, козы и овцы – от 1 года. Также разрешено приносить в жертву упитанного ягнёнка, если ему больше 6 месяцев.

    Согласно шариату, мясо делится на три части:

    • одна часть остается семье жертвователя;
    • вторая передается родственникам и соседям;
    • третья – нуждающимся.

    Сотрудники мечети, как и в прошлые годы, помогут распределить мясо среди малообеспеченных и многодетных семей.

    Также в мечети отметили, что для желающих совершить жертвоприношение дистанционно доступна онлайн-платформа qurban.muftyat.kz. Весь процесс будет записан на видео и отправлен заказчику.

    Ранее места для забоя определили в Астане, Павлодаре и Шымкенте.

    Теги:
    Курбан айт Религия Костанайская область Жертвоприношение
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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